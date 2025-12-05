Zee Rajasthan
नाथद्वारा में बन रही 108 फीट हनुमान जी की भव्य प्रतिमा! शिव प्रतिमा के बाद अब दूसरा मेगा तीर्थ स्थल तैयार

Rajasthan News: नाथद्वारा में 369 फीट शिव प्रतिमा के बाद, गिरिराज पर्वत पर 108 फीट ऊंची हनुमानजी की भव्य प्रतिमा बन रही है. यह दोनों विशाल मूर्तियां एक-दूसरे को देखती हुई बनाई जा रही हैं, जो फाइबर तकनीक का उपयोग करके निर्मित है.

Published: Dec 05, 2025, 10:46 AM IST

नाथद्वारा में बन रही 108 फीट हनुमान जी की भव्य प्रतिमा! शिव प्रतिमा के बाद अब दूसरा मेगा तीर्थ स्थल तैयार

Giriraj Parvat Hanuman Ji Nathdwara: राजसमंद जिले का नाथद्वारा, जो जन-जन की आस्था के केंद्र श्रीनाथजी मंदिर और विश्व की सबसे ऊंची 369 फीट की शिव प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, अब एक और विशाल धार्मिक आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है. यहां गिरिराज परिक्रमा पर्वत पर भगवान हनुमान की लगभग 108 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जिसके इसी महीने में पूरा होने की संभावना है.

यह हनुमानजी की प्रतिमा धरती से लगभग 131 फीट ऊंची होगी, और नाथद्वारा में स्थापित होने वाली यह दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा होगी.

अनूठा स्वरूप और आपसी संबंध
इस प्रतिमा का स्वरूप बेहद अनूठा है. जानकारी के अनुसार, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विशाल प्रतिमा और 369 फीट की शिव प्रतिमा आपस में एक-दूसरे को देखते हुए बनाई गई हैं, जिससे यह पूरा क्षेत्र एक भव्य तीर्थ स्थल बन जाएगा. मुंबई के उद्योगपति गिरीश भाई शाह ने इसकी कल्पना की थी. श्रीनाथजी मंदिर के तिलकायत गोस्वामी राकेश बाबा और युवराज विशाल बाबा की आज्ञा से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ. यह प्रतिमा जमीनी स्तर से 500 फीट ऊंची अरावली की पहाड़ी पर बनाई जा रही है.

अत्याधुनिक तकनीक और चुनौतियां
इस प्रतिमा को बनाने के लिए फाइबर की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. दुर्गम पहाड़ी रास्ते के कारण मूर्ति बनाने के लिए सामान ले जाना एक बड़ी चुनौती थी. इस चुनौती से निपटने के लिए यहां ट्रॉली का निर्माण कर सामान पहुंचाया गया.

करीब 5 माह से निर्माणाधीन इस मूर्ति को बनाने में तकनीकी विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम ने काम किया है. दिल्ली के प्रसिद्ध मूर्ति कारीगर नरेश भाई कुमावत (जिन्होंने शिव प्रतिमा का कार्य भी करवाया है) का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

दूर से नज़र आने वाला यह आकर्षक तीर्थ स्थल कुछ दिनों में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जो भक्तों के लिए नाथद्वारा की यात्रा को और भी विशेष बना देगा.

