/नाथद्वारा में बवाल: लापता पार्षद मामले में भड़कीं सांसद महिमा कुमारी, SP को दिया अल्टीमेटम!

Rajsamand News: नाथद्वारा नगरपालिका के भाजपा पार्षद प्रदीप काबरा के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने और उनके अपहरण के आरोपों के बीच मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. पार्षद के परिजनों और समर्थकों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर नाराजगी है. इसी बीच राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ खुद नाथद्वारा पहुंचीं और पूरे घटनाक्रम को लेकर मौके पर स्थिति का जायजा लिया.

विधायक के साथ पहुंचीं सांसद

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सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ नाथद्वारा पहुंचीं. यहां लापता पार्षद के परिजनों और प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा सामने आया. परिजनों की ओर से पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए और जल्द से जल्द लापता पार्षद का पता लगाने की मांग की गई.

मौके की स्थिति को देखते हुए सांसद ने जिला पुलिस कप्तान यानी SP से फोन पर बातचीत की. बातचीत के दौरान उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कड़े सवाल उठाए और तत्काल कार्रवाई की मांग की.

SP से फोन पर सांसद की तीखी बातचीत

सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने SP से बातचीत के दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वह सुबह से फोन करके लगातार यह जानकारी लेने की कोशिश कर रही हैं कि उनके लोग कहां हैं, लेकिन पुलिस की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है.

उन्होंने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, "आपने जानबूझकर ऐसा किया है." सांसद ने आगे कहा कि कांग्रेस का शासन रहा हो या बीजेपी का, उन्होंने ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा.

SHO के फोन नहीं उठाने पर भी सवाल

सांसद ने बातचीत के दौरान यह भी सवाल उठाया कि कोई SHO-SP का फोन तक नहीं उठा रहा है. उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति कैसे हो सकती है. इस मुद्दे को लेकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े किए.

परिजनों की सुरक्षा को लेकर दी चेतावनी

सांसद ने सख्त लहजे में कहा कि लापता पार्षदों या प्रदर्शन कर रहे उनके परिजनों के साथ यदि किसी तरह की अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी SP की होगी. उन्होंने जनता के प्रति पुलिस की जवाबदेही का हवाला देते हुए मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की.

SP को नाथद्वारा पहुंचने का अल्टीमेटम

महिमा कुमारी मेवाड़ ने SP से तुरंत नाथद्वारा पहुंचने और परेशान परिजनों के सामने स्थिति स्पष्ट करने को कहा. उन्होंने पुलिस अधिकारी से मौके पर आकर लोगों के सवालों का जवाब देने का अल्टीमेटम दिया.

फिलहाल प्रदीप काबरा के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने का मामला नाथद्वारा में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. परिजनों के आरोप, पुलिस की कार्रवाई और सांसद के हस्तक्षेप के बाद मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल बढ़ गई है.

Report: Shyam Sundra