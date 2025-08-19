ट्रेलर ने दो कारों को मारी टक्कर, हादसे में आधा दर्जन लोग घायल

Rajasthan Accident: राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र से दुर्घटना की खबर सामने आई है. बता दें कि नेशनल हाईवे 58 पर स्थित जस्सा खेड़ा के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने दो कारों को अपनी चपेट में ले लिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेलर रॉन्ग साइड से आ रहा था और अचानक सामने से आ रही कारों में जा घुसा. इस भीषण टक्कर में करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं. ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही जस्सा खेड़ा चौकी और भीम थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.



घायलों को भीम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है.

