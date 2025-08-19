ट्रेलर ने दो कारों को मारी टक्कर, हादसे में आधा दर्जन लोग घायल

Rajasthan Accident: राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र से दुर्घटना की खबर सामने आई है. एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने दो कारों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए.
Rajasthan Accident: राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र से दुर्घटना की खबर सामने आई है. बता दें कि नेशनल हाईवे 58 पर स्थित जस्सा खेड़ा के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने दो कारों को अपनी चपेट में ले लिया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेलर रॉन्ग साइड से आ रहा था और अचानक सामने से आ रही कारों में जा घुसा. इस भीषण टक्कर में करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं. ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही जस्सा खेड़ा चौकी और भीम थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.
घायलों को भीम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है.
जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं और जिले में हर समस्या पर त्वरित निस्तारण किया जा रहा है. बता दें कि कलेक्टर की सतत मॉनिटरिंग से अगस्त माह की रैंकिंग में राजसमंद जिला प्रदेश में तृतीय स्थान पर रहा है.
हाल ही में फलेगशिप योजनाओं में भी राजसमंद ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था. कलक्टर हसीजा ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक लेकर संपर्क पोर्टल की समीक्षा की.
