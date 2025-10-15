Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

हाइवे किनारे चाय की दुकान में जा घुसा ट्रेलर, CCTV में पूरी घटना कैद

Rajasthan Accident: राजसमंद जिले में केलवा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक बेकाबू ट्रेलर ने हाईवे किनारे स्थित एक चाय की दुकान को जोरदार टक्कर मार दी. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Devendra sharma
Published: Oct 15, 2025, 09:09 PM IST | Updated: Oct 15, 2025, 09:09 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी गुलाब जामुन की सब्जी टेस्ट किया क्या ? शाही पनीर भी इसके आगे फेल!
7 Photos
Gulab jamun ki sabzi

राजस्थानी गुलाब जामुन की सब्जी टेस्ट किया क्या ? शाही पनीर भी इसके आगे फेल!

आनंद महिंद्रा की राजस्थान यात्रा, इन दो ऐतिहासिक किलों ने किया मंत्रमुग्ध!
7 Photos
rajasthan tourism

आनंद महिंद्रा की राजस्थान यात्रा, इन दो ऐतिहासिक किलों ने किया मंत्रमुग्ध!

जलती बस से खिड़कियों से फेंके गये थे बच्चे, जैसलमेर बस हादसे की आखों देखी वीडियो
7 Photos
Jaisalmer Bus Fire

जलती बस से खिड़कियों से फेंके गये थे बच्चे, जैसलमेर बस हादसे की आखों देखी वीडियो

राजस्थान में रात के समय हल्की ठंड का अहसास! धनतेरस तक मौसम रहेगा सुहावना
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में रात के समय हल्की ठंड का अहसास! धनतेरस तक मौसम रहेगा सुहावना

हाइवे किनारे चाय की दुकान में जा घुसा ट्रेलर, CCTV में पूरी घटना कैद

Rajasthan Accident: राजस्थान के राजसमंद जिले में केलवा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक बेकाबू ट्रेलर ने हाईवे किनारे स्थित एक चाय की दुकान को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भयानक था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कुछ अखबार पढ़ रहे हैं, तो कुछ मोबाइल पर बात कर रहे थे, तभी हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया. फुटेज में साफ देखा जा सकता है. ट्रेलर ने पहले सड़क किनारे लगे बैरिकेड्स और सुरक्षा जाल को तोड़ा और सीधे चाय की दुकान में जा घुसा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है. हालांकि, दुकान को नुकसान पहुंचा है. सूचना मिलते ही केलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. ट्रेलर को कब्जे में ले लिया गया है और मामले की जांच जारी है. फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

पढे़ं एक और बड़ी खबर

राजसमंद के उद्यान विभाग द्वारा राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्रति बूंद ज्यादा फसल योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों जैसे बूंद-बूंद, माइक्रो फव्वारा, मिनी फव्वारा, फव्वारा एवं रेनगन आदि की स्थापना हेतु संयंत्र की इकाई लागत का 70 से 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है.

उप निदेशक उद्यानिकी कल्प वर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 22 सितंबर 2025 से जीएसटी में किए गए संशोधन के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर लागू 12 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे अब इन संयंत्रों की स्थापना किसानों के लिए और अधिक किफायती हो गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news