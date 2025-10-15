हाइवे किनारे चाय की दुकान में जा घुसा ट्रेलर, CCTV में पूरी घटना कैद

Rajasthan Accident: राजस्थान के राजसमंद जिले में केलवा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक बेकाबू ट्रेलर ने हाईवे किनारे स्थित एक चाय की दुकान को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भयानक था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कुछ अखबार पढ़ रहे हैं, तो कुछ मोबाइल पर बात कर रहे थे, तभी हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया. फुटेज में साफ देखा जा सकता है. ट्रेलर ने पहले सड़क किनारे लगे बैरिकेड्स और सुरक्षा जाल को तोड़ा और सीधे चाय की दुकान में जा घुसा.

गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है. हालांकि, दुकान को नुकसान पहुंचा है. सूचना मिलते ही केलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. ट्रेलर को कब्जे में ले लिया गया है और मामले की जांच जारी है. फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

राजसमंद के उद्यान विभाग द्वारा राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्रति बूंद ज्यादा फसल योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों जैसे बूंद-बूंद, माइक्रो फव्वारा, मिनी फव्वारा, फव्वारा एवं रेनगन आदि की स्थापना हेतु संयंत्र की इकाई लागत का 70 से 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है.

उप निदेशक उद्यानिकी कल्प वर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 22 सितंबर 2025 से जीएसटी में किए गए संशोधन के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर लागू 12 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे अब इन संयंत्रों की स्थापना किसानों के लिए और अधिक किफायती हो गई है.