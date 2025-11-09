Zee Rajasthan
राजसमंद कलेक्टर की अनूठी पहल, कबाड़ की जगह मिल रहे तोहफे!

Rajsamand News:  राजस्थान के राजसमंद कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने स्वच्छता और शिक्षा-एक नई उड़ान अभियान की शुरुआत की, जिसमें वेस्ट पॉलिथीन से भरी बोतलों के बदले बच्चों को तोहफे मिल रहे हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Devendra sharma
Published: Nov 09, 2025, 07:28 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 07:28 PM IST

Rajsamand News: राजसमंद कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा के नेतृत्व में और जिला परिषद सीईओ बृजमोहन बैरवा के निर्देशन में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा राजसमंद जिले में स्वच्छता और शिक्षा-एक नई उड़ान अभियान की शुरुआत कर अनूठी पहल की गई है.

बता दें कि स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान स्थापित कर चुका राजसमंद अब एक और नई पहल का गवाह बना है. स्वच्छता और शिक्षा – एक नई उड़ान अभियान के तहत विद्यार्थी एक सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतल में उपयोग में आ चुकी पॉलिथीन की थैलियां भरकर लाते हैं और बदले में उन्हें कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर एवं पौधे प्रदान किए जा रहे हैं.

इस पहल से स्वच्छता का संदेश फैलने के साथ-साथ शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है. इस अभिनव पहल से पॉलिथीन अब सड़क या गौमाता के पेट में नहीं जाएगी, जिससे स्वच्छता के साथ गौ संरक्षण को भी बल मिलेगा.

अभियान की शुरुआत राजसमंद जिले की रेलमगरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बनेडिया से की गई, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में पंचायत के छह विद्यालयों के 1200 छात्र-छात्राओं ने अपने घरों से एक-एक बोतल में वेस्ट पॉलिथीन भरकर लाकर विद्यालय में जमा की.

विद्यार्थियों ने इन बोतलों से अपनी ग्राम पंचायत बनेडिया का नाम डिजाइन कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. सीईओ बैरवा ने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत एक नवाचार के रूप में जिले में संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है.

उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सफाई नहीं, बल्कि एक संस्कार है. बनेडिया में आयोजित प्लास्टिक संग्रह पहल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्वच्छता आत्मानुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक है. जब बच्चे जागरूक होंगे, तो परिवार और समाज भी प्रेरित होंगे.

इस पहल को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विस्तारित किया जाएगा. स्कूली बच्चों ने जब वेस्ट पॉलिथीन से भरी बोतलें सौंपकर बदले में कॉपी, पेन और पौधे प्राप्त किए, तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे. उन्होंने कहा कि वे घर जाकर परिजनों को भी कचरा नहीं फैलाने, पॉलिथीन का उपयोग न करने और उसे इस तरह सुरक्षित निस्तारित करने के लिए प्रेरित करेंगे.

