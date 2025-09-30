हत्या या आत्महत्या... तीन दिन पहले लापता युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव

Rajasthan Crime: राजस्थान के राजसमंद जिले के केलवा क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला. शव की शिनाख्त नारायण सिंह के रूप में हुई है, जो पिछले तीन दिनों से लापता था.

नारायण सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट राजनगर थाने में दर्ज करवाई गई थी. बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही केलवा थानाधिकारी लक्ष्मणाराम पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. बताया जा रहा है कि नारायण सिंह केलवा स्थित किसी पर्यावरण विकास संस्थान में कार्यरत था.

शव मिलने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया. नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने मौके पर पहुंच कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शन के दौरान पुलिस और समाज के लोगों ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश की.

कई घंटों तक चला यह विरोध प्रदर्शन आखिरकार मुआवजे की बात पर शांत हुआ. बाद में परिजनों ने नारायण सिंह का शव उठा लिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और वजह है.

झालावाड़ जिले के आवर कस्बे में गत दिनों एक बुजुर्ग महिला के साथ हुई चेन स्नेचिंग की घटना में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार किया है. मामले में जानकारी देते हुए पगारिया थाना अधिकारी ने बताया कि गत दिनों बुजुर्ग महिला को एक बदमाश पेयजल सप्लाई कनेक्शन सही करने का झांसा देकर पीएचईडी कार्यालय के समीप ले गया.

पीएचईडी कार्यालय के समीप ले जाकर सुनसान जगह पर बुजुर्ग महिला के कानों की सोने की बालियां छीन कर फरार हो गया था. लूट की वारदात में बुजुर्ग महिला घायल भी हो गई थी. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया और वारदात के आरोपी को बेपर्दा गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है. पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है.