Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

हत्या या आत्महत्या... तीन दिन पहले लापता युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव

Rajasthan Crime: राजसमंद जिले के केलवा क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Devendra sharma
Published: Sep 30, 2025, 11:55 PM IST | Updated: Sep 30, 2025, 11:55 PM IST

Trending Photos

झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरा खिचड़ी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Bajra khichadi

झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरा खिचड़ी, जानें रेसिपी और फायदे

सिर्फ दूध-चीनी से घर पर ऐसे बनाएं अलवर का ये टेस्टी कलाकंद, हर कोई पूछेगा रेसिपी
7 Photos
Rajasthan famous Food

सिर्फ दूध-चीनी से घर पर ऐसे बनाएं अलवर का ये टेस्टी कलाकंद, हर कोई पूछेगा रेसिपी

राजस्थान में मानसून सक्रिय! इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में मानसून सक्रिय! इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

राजस्थान का वो किला जहां है पेट में हलचल करने वाली तोप, सुरंग का नक्शा है गायब
7 Photos
Rajasthan news

राजस्थान का वो किला जहां है पेट में हलचल करने वाली तोप, सुरंग का नक्शा है गायब

हत्या या आत्महत्या... तीन दिन पहले लापता युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव

Rajasthan Crime: राजस्थान के राजसमंद जिले के केलवा क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला. शव की शिनाख्त नारायण सिंह के रूप में हुई है, जो पिछले तीन दिनों से लापता था.

नारायण सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट राजनगर थाने में दर्ज करवाई गई थी. बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही केलवा थानाधिकारी लक्ष्मणाराम पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. बताया जा रहा है कि नारायण सिंह केलवा स्थित किसी पर्यावरण विकास संस्थान में कार्यरत था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शव मिलने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया. नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने मौके पर पहुंच कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शन के दौरान पुलिस और समाज के लोगों ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश की.

कई घंटों तक चला यह विरोध प्रदर्शन आखिरकार मुआवजे की बात पर शांत हुआ. बाद में परिजनों ने नारायण सिंह का शव उठा लिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और वजह है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

झालावाड़ जिले के आवर कस्बे में गत दिनों एक बुजुर्ग महिला के साथ हुई चेन स्नेचिंग की घटना में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार किया है. मामले में जानकारी देते हुए पगारिया थाना अधिकारी ने बताया कि गत दिनों बुजुर्ग महिला को एक बदमाश पेयजल सप्लाई कनेक्शन सही करने का झांसा देकर पीएचईडी कार्यालय के समीप ले गया.

पीएचईडी कार्यालय के समीप ले जाकर सुनसान जगह पर बुजुर्ग महिला के कानों की सोने की बालियां छीन कर फरार हो गया था. लूट की वारदात में बुजुर्ग महिला घायल भी हो गई थी. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया और वारदात के आरोपी को बेपर्दा गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है. पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंRajsamand Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news