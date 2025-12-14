राजस्थान सरकार के 2 साल हुए पूरे, राजसमंद में ऐतिहासिक धरोहरों पर चला स्वच्छता अभियान

Rajsamand News: स्वच्छता अभियान की शुरुआत राजसमंद के ऐतिहासिक नौ चौकी पाल स्थल से की गई, जहां जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने स्वयं झाड़ू लगाकर अभियान का शुभारंभ किया. कलक्टर को स्वयं श्रमदान करते देख वहां मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला. इस दौरान आयुक्त बृजेश राय सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारी एवं कर्मचारी भी श्रमदान में शामिल हुए और स्वच्छता का संदेश दिया.

सार्वजनिक स्थलों की सफाई

अभियान के दौरान ऐतिहासिक नौ चौकी पाल परिसर में फैले कचरे को हटाया गया और आसपास के क्षेत्र की साफ-सफाई की गई. प्रशासन की टीमों ने स्मारक स्थल के साथ-साथ आसपास की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों की भी सफाई की. वहीं, आमजन को भी स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया.

स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें

इस अवसर पर जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और ऐतिहासिक स्मारकों की स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि ये स्थल हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिनकी साफ-सफाई और संरक्षण करना हम सबका दायित्व है. कलक्टर ने आमजन से अपील की कि वे सार्वजनिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को स्वच्छ रखने में प्रशासन का सहयोग करें और स्वयं भी स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

स्वच्छता अभियानों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता

कलक्टर ने आगे कहा कि स्वच्छ वातावरण न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और पहचान को भी दर्शाता है. ऐसे स्वच्छता अभियानों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और जनभागीदारी को बढ़ावा मिलता है. जब प्रशासन और आमजन मिलकर किसी अभियान में भाग लेते हैं, तो उसका प्रभाव भी व्यापक और स्थायी होता है.

सार्वजनिक स्थलों को साफ रखने का संदेश दिया

स्वच्छता अभियान के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने आम लोगों को कचरा निर्धारित स्थानों पर डालने, प्लास्टिक के उपयोग से बचने और सार्वजनिक स्थलों को साफ रखने का संदेश दिया. अभियान के माध्यम से लोगों को यह भी बताया गया कि स्वच्छता केवल एक दिन का कार्य नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदत होनी चाहिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajsamand Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-