Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दिल्ली बम धमाकों के बाद राजस्थान में पिकअप में मिला टनभर विस्फोटक, 10 किमी तक उड़ सकती थी पूरी बस्ती

Rajasthan Crime News: राजस्थान पुलिस ने दिल्ली कार बम धमाके के बाद अलर्ट मोड में कार्रवाई करते हुए नाथद्वारा मार्ग पर अवैध विस्फोटक से भरी पिकअप पकड़ी. इतनी सामग्री थी कि ब्लास्ट होने पर 10 किमी क्षेत्र प्रभावित हो सकता था. पुलिस विस्फोटक के स्रोत, गंतव्य और उद्देश्य की जांच कर रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Devendra sharma
Published: Dec 02, 2025, 04:38 PM IST | Updated: Dec 02, 2025, 04:38 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की ये हवेलियां सूरज की रोशनी में बदलती हैं रंग!
7 Photos
Do You Know

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की ये हवेलियां सूरज की रोशनी में बदलती हैं रंग!

Rajasthan Crime Files: भट्टी की बुझी आग में मां को मिला था नाबालिग बेटी का कड़ा, भाई बोला- काकी, लल्ली को जला दिया किसी ने
7 Photos
Rajasthan Crime Files

Rajasthan Crime Files: भट्टी की बुझी आग में मां को मिला था नाबालिग बेटी का कड़ा, भाई बोला- काकी, लल्ली को जला दिया किसी ने

राजस्थान में 10 करोड़ से बनेगी 250 किलोमीटर लंबी कैनाल, लोगों को होगा मोटा फायदा!
7 Photos
Rajasthan Government Porject

राजस्थान में 10 करोड़ से बनेगी 250 किलोमीटर लंबी कैनाल, लोगों को होगा मोटा फायदा!

2025 का आखिरी विवाह मुहूर्त 11 दिसंबर, जानें अगला शुभ समय कब से शुरू
6 Photos
Rajasthan news

2025 का आखिरी विवाह मुहूर्त 11 दिसंबर, जानें अगला शुभ समय कब से शुरू

दिल्ली बम धमाकों के बाद राजस्थान में पिकअप में मिला टनभर विस्फोटक, 10 किमी तक उड़ सकती थी पूरी बस्ती

Rajsamand Crime News: दिल्ली में कार बम धमाके के बाद सतर्क राजस्थान पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है. श्रीनाथजी थाना की पुलिस ने बड़े कदम पर कार्रवाई करते हुए विस्फोटक से भरी एक पिकअप दबोच ली है. पिकअप में रखे गए विस्फोटक इतनी मात्रा में थे कि यदि उसमें विस्फोट हो जाता तो वह लगभग 10 किमी के दायरे तक नुकसान पहुंचा सकते थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह विस्फोटक कहां से लाया गया था और किस दिशा में ले जाया जा रहा था.

आमेट से नाथद्वारा की ओर ले जा रहे थे

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बड़ी मात्रा में बरामद यह विस्फोटक आमेट इलाके से नाथद्वारा की ओर ले जाया जा रहा था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विस्फोटक से भरी पिकअप को जब्त कर लिया. पिकअप में भरी हुई भारी मात्रा देखकर पुलिस भी दंग रह गई. उन्होंने तुरंत पिकअप कब्जे में लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी. भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद अधिकारी भी चौकन्ने हो गए और घटनास्थल की ओर रवाना हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

लंबे चौड़े क्षेत्र में कर सकता था तबाही
पुलिस अधिकारियों के अनुसार पिकअप में इतनी विस्फोटक सामग्री थी कि अगर उसमें धमाका होता तो लगभग 10 किलोमीटर तक के विस्तृत क्षेत्र में तबाही मची रहती. पुलिस टीम अब मौके पर बरामद विस्फोटक की गिनती कर रही है. अधिकारी यह भी पता लगा रहे हैं कि विस्फोटक किस किस्म के हैं और कितने खतरनाक हो सकते हैं. साथ ही यह जांच की जा रही है कि इसे कहां से लाया गया और किस मंजिल पर ले जाया जा रहा था. यह भी खंगाला जा रहा है कि इसे किस मकसद से भेजा जा रहा था और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं. पुलिस पिकअप के ड्राइवर से पूछताछ कर रही है और जिन नामों का उल्लेख हुआ है, उन्हें पकड़ने की कोशिश जारी है.

राजस्थान में पकड़ा गया था TTP से जुड़ा मौलवी
यह भी उल्लेखनीय है कि हाल में राजस्थान की सुरक्षा एजेंसियों ने चार संदिग्ध मौलवियों को हिरासत में लिया था. उनमें से एक मौलवी ओसामा उमर का ताल्लुक आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से पाया गया था. उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां और अधिक सतर्क हो गई थीं. हालांकि राज्य के कई हिस्सों में अवैध खनन के लिए विस्फोटक ब्लास्टिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं. यह स्पष्ट होना बाकी है कि यह बरामद विस्फोटक किस उद्देश्य के लिए ले जाया जा रहा था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajsamand News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news