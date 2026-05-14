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Rajasthan News: कुंभलगढ़ बनेगा टाइगर रिजर्व, रणथम्भौर में पर्यटकों को मिलेगी बड़ी राहत

Rajasthan News: राजस्थान का कुंभलगढ़ जल्द ही नया टाइगर रिजर्व बनेगा, जिससे रणथम्भौर के बाघों को नया घर मिलेगा. इसके साथ ही रणथम्भौर में पर्यटकों की सुविधा के लिए शिल्पग्राम और आवासन मंडल मार्ग पर आधुनिक बोर्डिंग प्वाइंट विकसित किए जा रहे हैं.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 14, 2026, 03:37 PM|Updated: May 14, 2026, 03:37 PM
Rajasthan News: कुंभलगढ़ बनेगा टाइगर रिजर्व, रणथम्भौर में पर्यटकों को मिलेगी बड़ी राहत
Image Credit: AI Photo

Kumbhalgarh Tiger Reserve Rajasthan: राजस्थान में वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटन जगत के लिए दोहरी खुशी की खबर है. एक तरफ जहां मेवाड़ के कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, वहीं विश्व प्रसिद्ध रणथम्भौर में पर्यटकों की सुविधाओं के विस्तार के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं.

कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व, रणथम्भौर का कम होगा बोझ
वन विभाग और राज्य सरकार कुंभलगढ़ अभयारण्य को बाघों के नए घर के रूप में विकसित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. बता दें कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है. अब केवल केंद्र सरकार की अंतिम मुहर का इंतज़ार है. कुंभलगढ़ का रणथम्भौर से सीधा कॉरिडोर नहीं है, इसलिए यहां बाघों को कृत्रिम रूप से 'शिफ्ट' किया जाएगा. इससे रणथम्भौर में बाघों की बढ़ती आबादी और क्षेत्रीय संघर्ष को कम करने में मदद मिलेगी. वहीं केंद्र ने क्षेत्रफल और प्रे-बेस (शिकार की उपलब्धता) को लेकर कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं, जिस पर विभाग तेज़ी से काम कर रहा है.

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रणथम्भौर में नई व्यवस्था
पर्यटकों को बुकिंग और बोर्डिंग के लिए होने वाली असुविधा को देखते हुए वन विभाग दो चरणों में बदलाव कर रहा है.बता दें कि आवासन मंडल मार्ग पर स्थित पुराने बुकिंग ऑफिस को पास के ही नए भवन में शिफ्ट किया जा रहा है.वहीं अब पर्यटकों को खुले में इंतजार नहीं करना होगा. नए बोर्डिंग प्वाइंट पर टीन शेड, बैठने की कुर्सियां, पेयजल और आधुनिक शौचालयों की व्यवस्था होगी. जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार, शिल्पग्राम में भी एक नया बोर्डिंग प्वाइंट विकसित किया जा रहा है ताकि भीड़ का दबाव एक जगह न रहे.

अधिकारियों की बात
'कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए क्षेत्रफल संबंधी स्पष्टीकरण पर कार्य जारी है. केंद्र की अंतिम मंजूरी मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा.'
-केसीए अरुण प्रसाद, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन

'आगामी पर्यटन सीजन से पर्यटकों को शिल्पग्राम और आवासन मंडल मार्ग पर बेहतर मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी.'
-संजीव शर्मा, उपवन संरक्षक (पर्यटन), रणथम्भौर

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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