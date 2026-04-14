Rajasthan News: राजसमंद की 213 पंचायतें बनेंगी ग्रीन हब, मनरेगा से मिलेगा लोगों को रोजगार

Rajsamand Gram Panchayat: राजसमंद जिले को हरा-भरा बनाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिला परिषद ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है. अब जिले के ग्रामीणों को पौधों के लिए शहर या दूर-दराज की नर्सरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. जिले की सभी 213 ग्राम पंचायतों में खुद की नर्सरी तैयार की जा रही है, जहां स्थानीय जलवायु के अनुकूल पौधे तैयार किए जाएंगे.

8 लाख से अधिक पौधों का महा-अभियान

जिला परिषद की इस योजना के तहत बड़े स्तर पर पौधरोपण की तैयारी है. बता दें कि पूरी जिले की पंचायतों में कुल 8 लाख 56 हजार से अधिक पौधे तैयार किए जा रहे हैं. इन नर्सरियों में आम, नीम, पीपल और बरगद जैसे छायादार और फलदार पौधों को प्राथमिकता दी जा रही है. हर पंचायत में 1.5 मीटर चौड़ाई और 10 फीट लंबाई की 10-10 क्यारियां बनाई गई हैं. यहां पौधों को 3 फीट तक बड़ा किया जाएगा ताकि वे रोपण के बाद आसानी से जीवित रह सकें.

रोजगार और अर्थव्यवस्था को संबल

यह पहल केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी वरदान साबित होगी.बता दें कि नर्सरी के रखरखाव और पौधों की देखभाल के लिए मनरेगा श्रमिकों को नियुक्त किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं. तैयार पौधों को सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के साथ-साथ निजी उपयोग के लिए ग्रामीणों को भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पंचायतों के राजस्व में वृद्धि होगी.

अधिकारियों का विजन

जिला परिषद सीईओ बृजमोहन बैरवा के अनुसार, बारिश के सीजन को देखते हुए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं. उन्होंने बताया कि भविष्य में मांग और जरूरत को देखते हुए इन नर्सरियों का और अधिक विस्तार किया जा सकता है. यह योजना न केवल गांवों में हरियाली बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीणों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी जगाएगी.

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