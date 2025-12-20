राजसमंद के इस छोरे ने छोड़ी सिविल इंजीनियर की नौकरी, अब इस अनोखे तरीके से कमा रहा है लाखों!

Rajasthan Success Story: रमेश चौहान की कहानी उन युवाओं के लिए एक सशक्त उदाहरण है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद सपनों और जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए सही रास्ता खोज रहे हैं. इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद रमेश ने भी वही किया, जो अधिकतर तकनीकी छात्र करते हैं. उन्होंने नौकरी का रास्ता चुना और एक स्थिर करियर की ओर बढ़ गए. बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन मन के भीतर कुछ और करने की बेचैनी लगातार बनी हुई थी.

राजसमंद जिले के छोटे से गांव छापली में जन्मे रमेश ने पढ़ाई पूरी करने के बाद गुजरात, जयपुर और अन्य शहरों में करीब आठ साल तक सिविल इंजीनियर के रूप में काम किया. कंस्ट्रक्शन साइट पर दिनभर की भागदौड़, ड्राइंग और प्लानिंग, लेबर का सुपरविजन और तय समय-सीमा में काम पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी. काम अच्छा था, कमाई भी ठीक-ठाक थी, लेकिन जिंदगी एक तय ढर्रे में बंधती जा रही थी. इसी बीच मन में बार-बार एक ख्याल आता रहा कि कुछ ऐसा किया जाए, जो पूरी तरह अपना हो.

इसी तलाश के दौरान रमेश ने सोशल मीडिया की ओर रुख किया. शुरुआत में उन्होंने छोटे-छोटे मजेदार और जानकारी देने वाले वीडियो बनाए. साथ ही धार्मिक गीतों को अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाला. शुरुआती प्रतिक्रिया अच्छी मिली, लेकिन यह सिलसिला लंबे समय तक नियमित नहीं रह सका. बाद में 2021-22 के दौरान, जब वह गुजरात में काम कर रहे थे, तब उन्होंने कॉमेडी वीडियो बनाने शुरू किए. लोगों की प्रतिक्रियाएं और लाइक-कमेंट मिलते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर से वह संतुष्टि महसूस नहीं हुई, जिसकी उन्हें तलाश थी.

धीरे-धीरे रमेश समझने लगे कि सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने से बात नहीं बनेगी. उन्हें ऐसा कंटेंट चाहिए था, जो उनकी पहचान बने और जिसमें उनकी आत्मा जुड़ी हो. यही सोच उन्हें वापस उनकी जड़ों की ओर ले आई. गांव, खेत, खलिहान और ग्रामीण जीवन. उन्होंने खेती-किसानी, गांव की रोजमर्रा की जिंदगी और मौसम के अनुसार होने वाले कामों पर वीडियो बनाना शुरू किया. गांव की सादगी, खेतों का प्राकृतिक माहौल और रमेश का सहज व हल्का-फुल्का अंदाज लोगों को पसंद आने लगा.

देखते ही देखते उनके वीडियो तेजी से वायरल होने लगे. फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती गई और कुछ ही समय में यह आंकड़ा 50 हजार के पार पहुंच गया. यही वह मोड़ था, जहां रमेश ने बड़ा फैसला लिया. उन्होंने अच्छी-खासी नौकरी छोड़कर पूरी तरह कंटेंट क्रिएशन को अपना करियर बनाने का निर्णय कर लिया. यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्हें अपने काम पर भरोसा था.

जैसे-जैसे समय बीता, उनके वीडियो सीजन के हिसाब से और ज्यादा लोकप्रिय होने लगे. कभी फसल की कटाई, कभी बारिश का इंतजार, कभी गांव की बोली में हल्की-फुल्की बातों को दिखाना—इन सबने दर्शकों को उनसे जोड़ दिया. कई बार उनके वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज तक पहुंच जाते. सोशल मीडिया से होने वाली कमाई बढ़ने लगी और घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया.

रमेश ने आगे बढ़कर अपने छोटे भाई के लिए गांव में कपड़ों की दुकान भी खुलवाई. इससे परिवार की आमदनी का एक और स्थायी जरिया तैयार हो गया. बचपन से ही रमेश पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए परिवार को हमेशा भरोसा रहा कि वह कुछ न कुछ बेहतर जरूर करेगा. एक समय उनका सपना सिंगर बनने का भी था, लेकिन पढ़ाई और हालात उन्हें इंजीनियरिंग की ओर ले गए. आज खेतों और गांव की पृष्ठभूमि में बनाए गए वीडियो ने उनके उस पुराने सपने को भी नई उड़ान दे दी है. अब वह अपनी आवाज, अपने अंदाज और मेहनत से लाखों लोगों तक पहुंच बना रहे हैं.

आज रमेश चौहान सिर्फ एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं. उन्होंने यह साबित कर दिया है कि गांव में रहकर भी पहचान, सम्मान और सफलता हासिल की जा सकती है. जरूरत सिर्फ ईमानदार मेहनत, निरंतर प्रयास और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की है. गांव की मिट्टी से जुड़कर रमेश ने जो मुकाम हासिल किया है, वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई राह दिखाता है.

