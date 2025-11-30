राजसमंद में नई पंचायत का विवाद! ग्रामीणों ने दिया पंचायती चुनाव बहिष्कार का अल्टीमेटम

Zee Rajasthan
Rajasthan News: राजसमंद के देलवाड़ा में नई गोरेला ग्राम पंचायत को लेकर तीन गांवों के ग्रामीण मजेरा में मुख्यालय बनाने की मांग पर अडिग हैं. चेतावनी दी गई कि मांग नहीं मानी गई तो पंचायती राज चुनाव का बहिष्कार करेंगे.

Published: Nov 30, 2025, 05:34 PM IST | Updated: Nov 30, 2025, 05:34 PM IST

Rajsamamd News: राजसमंद के देलवाड़ा से बड़ी खबर है. नई घोषित गोरेला ग्राम पंचायत को लेकर बिलोता ग्राम पंचायत क्षेत्र के मजेरा में तीन गांवों के लोग आक्रोशित हैं. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले भी इस मामले में तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया था और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह से अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी. इसके बावजूद बिना ग्रामीणों की सुनवाई किए पंचायत की घोषणा कर दी गई.

आज मजेरा धर्मशाला में तीन गांवों झीपों का रहंट, करमठों का ढाणा और आसपास की अन्य बस्तियों के सैकड़ों ग्रामीणों ने बैठक की. बैठक में ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि उन्हें पंचायत के नाम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि पंचायत का मुख्यालय मजेरा हनुमानजी मंदिर के पास बनाया जाए. ग्रामीणों का कहना है कि मजेरा में मुख्यालय बनने से लगभग 2,000 से 3,000 की आबादी आसानी से मुख्यालय तक पहुँच सकेगी. यह उनकी प्राथमिक मांग है और इसे लेकर वे अडिग हैं.

बैठक में ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग को नहीं माना गया तो वे आने वाले पंचायती राज चुनाव का बहिष्कार करेंगे. इसी मांग को लेकर कल फिर से देलवाड़ा तहसील कार्यालय में लिखित ज्ञापन सौंपा जाएगा. बैठक में भेरूलाल पटेल, सब्जीराम, शिवजीराम, नारायण गिरी गोस्वामी, मोहन गिरी स्वामी, कालूलाल, देवलाल, बाबूलाल, मोतीलाल, गंगाराम, लोगर और मोहनलाल पटेल सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे.

ग्रामीणों का कहना है कि उनका विरोध पंचायत के नाम से नहीं, बल्कि मुख्यालय के स्थान को लेकर है. उनका उद्देश्य यह है कि तीनों गांवों के लोग पंचायत से सीधे जुड़े रहें और सभी को सुविधाएं आसानी से मिल सकें. इस घटना से स्पष्ट हो गया है कि गोरेला ग्राम पंचायत का मुख्यालय तय करने को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. आने वाले दिनों में यह मामला पंचायती राज चुनाव तक चुनावी मुद्दा बन सकता है.

