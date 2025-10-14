राजसमंद में जिलाध्यक्ष पद को लेकर मचा घमासान! दावेदारों में बढ़ी हलचल

राजसमंद जिले में लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिशें तेज हो गई हैं. संगठन सर्जन अभियान के तहत AICC और PCC ऑब्जर्वर जिलाध्यक्ष पद के लिए आवेदन ले रहे हैं. पहले दिन 10-12 दावेदार सामने आए हैं, जिनमें से 6 नामों का पैनल बनाकर कांग्रेस हाईकमान को भेजा जाएगा.
Rajsamand News: राजस्थान के राजसमंद जिले में लंबे समय से सुस्त पड़ी कांग्रेस को फिर से सक्रिय करने की कवायद तेज हो गई हैं. संगठन सर्जन अभियान के तहत एआईसीसी और पीसीसी ऑब्जर्वर द्वारा राजसमंद जिलाध्यक्ष पद के लिए दावेदारों से आवेदन लिए जा रहे हैं. बता दें कि पहले दिन राजसमंद और रेलमगरा ब्लॉक से अब तक 10 से 12 दावेदारों ने जिलाध्यक्ष बनने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं.
पार्टी की योजना है कि इन आवेदनों में से कुल 6 नामों का एक पैनल तैयार कर उसे कांग्रेस आलाकमान को भेजा जाएगा, जहां अंतिम मुहर लगेगी. हालांकि अगर 6 से अधिक उपयुक्त नाम आते हैं, तो उन्हें भी स्वीकार किया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया में 62 से 65 साल की उम्र सीमा निर्धारित की गई है, जिससे युवाओं को मौका मिल सके लेकिन इस दौरान कुछ एकआद कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी भी देखने को मिली.
ऐसे में ज़ी मीडिया से बातचीत में कार्यकर्ताओं ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि हमसे आवेदन तो ले लिए गए लेकिन हमारे काम को लेकर ज्यादा फीडबैक नहीं लिया गया. वहीं, जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ताओं ने जिले में पैराशूट पदाधिकारी का विरोध करते हुए कहा कि कांगेस पार्टी को ऐसे जमीनी कार्यकर्ता को महत्व देना चाहिए, जिसने पार्टी के लिए संघर्ष किया हो.
इस दौरान झारखंड के लोहरदगा से सांसद और एआईसीसी ऑब्जर्वर सुखदेव भगत ने इस प्रक्रिया के तहत उन्होंने बातचीत करते हुए माना कि कुछ कार्यकर्ता अपनी बातों को बार-बार दोहराते हैं, जिससे दूसरों का समय प्रभावित होता है लेकिन ये राजनीति का ही एक हिस्सा है। कार्यकर्ता हमारी असली पूंजी हैं और उनका जोश सराहनीय है.
हालांकि अब राजनीति गलियारों में ये चर्चा भी चल पड़ी है कि क्या केवल आवेदन लेकर समय बिताया जा रहा है या वास्तव में जमीनी कार्यकर्ताओं को कोई बड़ा मौका मिलेगा? अब देखना होगा कि कांग्रेस हाईकमान किन नामों पर विश्वास जताता है और क्या यह संगठनात्मक कवायद पार्टी को जिले में नई ऊर्जा दे पाएगी?
