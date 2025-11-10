नाथद्वारा में मामूली कहासुनी को लेकर खूनी संघर्ष, ढाबे पर तीन घायल, पुलिस जांच में जुटी

Rajsamand Crime News: राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा थाना क्षेत्र में एक साधारण ढाबे पर खाना खाने का मौका उस वक्त खूनी संघर्ष में बदल गया, जब दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई. यह घटना उस समय की है जब लोग शाम के समय ढाबे पर पहुंचकर भोजन कर रहे थे. अचानक शुरू हुई यह बहस देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई और फिर तेजधार हथियारों का इस्तेमाल होने लगा. इस झगड़े में एक पक्ष के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके शरीर पर गहरे घाव नजर आ रहे थे. लहूलुहान हालत में पड़े इन घायलों को देखकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

स्थानीय लोगों ने तुरंत एंबुलेंस को सूचना दी और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. घायलों की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने तत्काल उपचार शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि घायलों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य दो को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. वे बार-बार पूछ रहे थे कि आखिर यह झगड़ा किस बात पर हुआ. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विवाद की जड़ क्या थी. कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह पुरानी रंजिश का मामला हो सकता है, जबकि अन्य का मानना है कि खाने की क्वालिटी या बिल को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी.

घटना की सूचना मिलते ही नाथद्वारा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने ढाबे के आसपास के क्षेत्र को घेर लिया और सबूत जुटाने का काम शुरू कर दिया. पुलिस अधिकारियों ने घायलों से अस्पताल में जाकर बयान लिए और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की. ढाबे पर मौजूद कर्मचारियों और ग्राहकों से भी पूछताछ की गई. पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी. थाना प्रभारी ने बताया कि इस तरह की घटनाएं समाज में अशांति पैदा करती हैं, इसलिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना नाथद्वारा जैसे शांतिप्रिय क्षेत्र में लोगों के लिए चौंकाने वाली है. नाथद्वारा भगवान श्रीनाथजी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और यहां पर्यटकों की भीड़ रहती है. ऐसे में ढाबे पर हुई यह वारदात स्थानीय व्यापारियों और निवासियों के लिए चिंता का विषय बन गई है. लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाए और रात के समय गश्त बढ़ाए. जिला प्रशासन भी इस मामले पर नजर रखे हुए है. राजसमंद जिले में अपराध की दर को नियंत्रित करने के लिए पुलिस पहले से ही अभियान चला रही है, लेकिन यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है.