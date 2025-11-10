Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

नाथद्वारा में मामूली कहासुनी को लेकर खूनी संघर्ष, ढाबे पर तीन घायल, पुलिस जांच में जुटी

Rajasthan News: नाथद्वारा थाना क्षेत्र में एक साधारण ढाबे पर खाना खाने का मौका उस वक्त खूनी संघर्ष में बदल गया, जब दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 10, 2025, 03:13 AM IST | Updated: Nov 10, 2025, 03:13 AM IST

Trending Photos

सर्दियों में झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरे की राब, ठंड भागेगी कोसों दूर!
7 Photos
Bajre ki Raab

सर्दियों में झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरे की राब, ठंड भागेगी कोसों दूर!

राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई जिलों में शीतलहर के आसार, जानें मौसम का अपडेट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई जिलों में शीतलहर के आसार, जानें मौसम का अपडेट

राजस्थान की इस जगह जाकर बचा सकते हैं अपने 6 लाख, यहां मिलेगा स्विट्जरलैंड जैसा मजा!
8 Photos
Ajmer News

राजस्थान की इस जगह जाकर बचा सकते हैं अपने 6 लाख, यहां मिलेगा स्विट्जरलैंड जैसा मजा!

सर्दियों में इस तरह घर पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, स्वाद ऐसा कि सबको बना दे दीवाना!
8 Photos
Rajasthan famous Food

सर्दियों में इस तरह घर पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, स्वाद ऐसा कि सबको बना दे दीवाना!

नाथद्वारा में मामूली कहासुनी को लेकर खूनी संघर्ष, ढाबे पर तीन घायल, पुलिस जांच में जुटी

Rajsamand Crime News: राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा थाना क्षेत्र में एक साधारण ढाबे पर खाना खाने का मौका उस वक्त खूनी संघर्ष में बदल गया, जब दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई. यह घटना उस समय की है जब लोग शाम के समय ढाबे पर पहुंचकर भोजन कर रहे थे. अचानक शुरू हुई यह बहस देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई और फिर तेजधार हथियारों का इस्तेमाल होने लगा. इस झगड़े में एक पक्ष के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके शरीर पर गहरे घाव नजर आ रहे थे. लहूलुहान हालत में पड़े इन घायलों को देखकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

स्थानीय लोगों ने तुरंत एंबुलेंस को सूचना दी और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. घायलों की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने तत्काल उपचार शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि घायलों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य दो को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. वे बार-बार पूछ रहे थे कि आखिर यह झगड़ा किस बात पर हुआ. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विवाद की जड़ क्या थी. कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह पुरानी रंजिश का मामला हो सकता है, जबकि अन्य का मानना है कि खाने की क्वालिटी या बिल को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी.

घटना की सूचना मिलते ही नाथद्वारा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने ढाबे के आसपास के क्षेत्र को घेर लिया और सबूत जुटाने का काम शुरू कर दिया. पुलिस अधिकारियों ने घायलों से अस्पताल में जाकर बयान लिए और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की. ढाबे पर मौजूद कर्मचारियों और ग्राहकों से भी पूछताछ की गई. पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी. थाना प्रभारी ने बताया कि इस तरह की घटनाएं समाज में अशांति पैदा करती हैं, इसलिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

यह घटना नाथद्वारा जैसे शांतिप्रिय क्षेत्र में लोगों के लिए चौंकाने वाली है. नाथद्वारा भगवान श्रीनाथजी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और यहां पर्यटकों की भीड़ रहती है. ऐसे में ढाबे पर हुई यह वारदात स्थानीय व्यापारियों और निवासियों के लिए चिंता का विषय बन गई है. लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाए और रात के समय गश्त बढ़ाए. जिला प्रशासन भी इस मामले पर नजर रखे हुए है. राजसमंद जिले में अपराध की दर को नियंत्रित करने के लिए पुलिस पहले से ही अभियान चला रही है, लेकिन यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है.

फिलहाल, घायलों का उपचार जारी है और पुलिस जांच में जुटी हुई है. उम्मीद है कि जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा और दोषी सलाखों के पीछे पहुंचेंगे. इस घटना से सबक लेते हुए लोगों को भी छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचना चाहिए, ताकि समाज में शांति बनी रहे.

Tags

Trending news