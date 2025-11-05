बेघर लोगों को पट्टे का सहारा, राजसमंद में ग्रामीण सेवा शिविर से घुमन्तु परिवारों के खिले चेहरे

Rajsamand news: राजसमंद पंचायत समिति परिसर में आयोजित ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण सेवा शिविर-2025 ने घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु एवं विमुक्त परिवारों की लंबित समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया. शिविर में विशेष रूप से आवासीय भूखण्ड आवंटन और आबादी विस्तार से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण पर ध्यान केंद्रित किया गया.

जिला कलक्टर ने जारी किए निर्देश

शिविर का शुभारम्भ राजसमंद जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बृजमोहन बैरवा ने किया. जिला कलक्टर हसीजा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो घुमन्तु परिवार आबादी भूमि में निवास कर रहे हैं, उन्हें ग्राम पंचायत द्वारा तत्काल प्रभाव से पट्टे जारी किए जाएं, ताकि उन्हें घर का सहारा मिल सके. सीईओ बैरवा ने आमजन से इन शिविरों के माध्यम से अधिकाधिक लाभ लेने का आह्वान किया.

हाथों-हाथ मिला योजनाओं का लाभ

विकास अधिकारी महेश गर्ग ने बताया कि शिविर में कई लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे जब उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ मौके पर ही मिला. पंचायतीराज विभाग की स्वामित्व योजना के तहत 17 पट्टे एवं प्रॉपर्टी पार्सल जारी किए गए, जिससे कई परिवारों को कानूनी रूप से घर का अधिकार मिला. गांव रावों का खेड़ा के नारायण कालबेलिया को बैसाखी मिली. साथ ही, 5 लाभार्थियों को पेंशन पीपीओ (PPO) और 5 लोगों को तुरंत जॉब कार्ड वितरित किए गए.

शिविर में 618 व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच हुई, और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 13 आवेदन स्वीकृत किए गए. घुमन्तु परिवारों से 280 पट्टा आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर जल्द ही नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

