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राजस्थान में 500 फीट ऊंचे पर्वत पर विराजमान हुई बंजरगबली की मूर्ति, रामनवमी पर होगा लोकार्पण

Rajsamand News: राजस्थान के राजसमंद के नाथद्वारा में दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के बाद अब 
गिरिराज पर्वत पर 131 फीट ऊंची भगवान हनुमान की भव्य प्रतिमा बनाई गई है, जो 500 फीट ऊंचे पर्वत पर स्थित है. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported BySneha Aggarwal
Published:Mar 25, 2026, 07:34 PM IST | Updated:Mar 25, 2026, 07:34 PM IST

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राजस्थान में 500 फीट ऊंचे पर्वत पर विराजमान हुई बंजरगबली की मूर्ति, रामनवमी पर होगा लोकार्पण

Rajsamand News: राजस्थान के राजसमंद के नाथद्वारा में गिरिराज पर्वत पर 131 फीट ऊंची भगवान हनुमान की भव्य प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है. कल यानी 26 मार्च को रामनवमी पर लोकार्पण होगा. इसके बाद लोगों को आस्था का एक नया केंद्र मिल जाएगा.

500 फीट ऊंचे पर्वत पर है स्थित
ये प्रतिमा कई किलोमीटर दूर से दिखाई देगी. यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमाओं में से एक है, जो 500 फीट ऊंचे पर्वत पर स्थित है. ये मूर्ति मूर्तिकार नरेश कुमावत ने बनाई है, जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा भी बनाई थी.

M30 ग्रेड RCC से मजबूत
ऐसे में कहा जा रहा है कि नाथद्वारा में आस्था और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और करीब तीन साल में बनकर ये प्रतिमा तैयार हुई, जिसके निर्माण में 115 टन स्टील और 40 टन फाइबर ग्लास का उपयोग किया गया है. इसका आधार M30 ग्रेड RCC से मजबूत बनाया गया है.

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कितना है मूर्ति का कुल वजन?
पूरी संरचना को यूवी प्रतिरोधी फाइबर ग्लास से सुरक्षित किया गया है. मूर्ति का कुल वजन लगभग 150 टन है.
श्रीनाथजी मंदिर के गोस्वामी तिलकायत इंद्रदमन महाराज और श्रीमद् राजचंद्र मिशन धरमपुर के संस्थापक गुरुदेव राकेश मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे.
ये है सबसे खास बात
मूर्ति में भगवान हनुमान को विनम्र मुद्रा में हाथ जोड़े हुए दर्शाया गया है, जो भक्ति और सेवा भाव का प्रतीक है. सबसे खास बात यह है कि प्रतिमा का मुख श्रीनाथजी मंदिर की ओर है, जो भगवान श्रीनाथजी के प्रति उनके समर्पण और रक्षक रूप को दर्शाता है. ये मूर्ति पर्यटन के लिहाज से भी बड़ा आकर्षण बन सकती है. आगामी समय में यह स्थल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा और क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभा सकता है.

दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा
बता दें कि नाथद्वारा में भगवान शिव की प्रतिमा है, जिसे 'विश्वास स्वरूपम' कहा जाता है, जो 369 फीट (लगभग 112 मीटर) ऊंची है. यह दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा एक है. इसमें 4 लिफ्ट और 700 सीढ़ियां हैं, और यह साल 2022 से पर्यटकों के लिए खुली थी.

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