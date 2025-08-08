Zee Rajasthan
Rajsamand: 4 लड़कों ने की खेल रहे बच्चों को किडनैप करने की कोशिश, एक हाथ छुड़ाकर भागा और...

Rajsamand News: राजस्थान के प्रज्ञा विहार के कैंपस में खेल रहे बच्चों का कुछ लड़कों द्वारा अपहरण करने का प्रयास किया गया. वहीं लोगों का कहना है कि चार लड़कों द्वारा प्रज्ञा बिहार के परिसर में खेल रहे छोटे-छोटे बच्चों का अपहरण करने का प्रयास किया, जिसमें से एक बच्चा हाथ छुड़ाकर भागा और परिजनों को सूचित किया. 

Published: Aug 08, 2025, 08:09 IST | Updated: Aug 08, 2025, 08:09 IST

Rajsamand: 4 लड़कों ने की खेल रहे बच्चों को किडनैप करने की कोशिश, एक हाथ छुड़ाकर भागा और...

Rajsamand News: राजसमंद के कांकरोली थाना इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है. बता दे कि प्रज्ञा विहार के कैंपस में खेल रहे बच्चों का कुछ लड़कों द्वारा अपहरण करने का प्रयास किया गया. वहीं लोगों का कहना है कि चार लड़कों द्वारा प्रज्ञा बिहार के परिसर में खेल रहे छोटे-छोटे बच्चों का अपहरण करने का प्रयास किया, जिसमें से एक बच्चा हाथ छुड़ाकर भागा और परिजनों को सूचित किया.

सूचना मिलते ही परिजन और जैन समाज के लोग दौड़कर बाहर पहुंचे, ऐसे में दो लड़कों को मौके पर जैन समाज के लोगों ने पकड़ लिया और दो अन्य लड़के मौके से फरार हो गए. वहीं पकड़े गए दो लड़कों की भीड़ ने पिटाई करते हुए पुलिस के सुपुर्द कर दिया. पकड़े गए एक लड़के के मोबाइल में से छोटे-छोटे बच्चों की तस्वीर मिली है. इस मोबाइल को भी लोगों ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया है.

ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही राजसमंद भाजपा नेता प्रदीप खत्री भी मौके पर पहुंचे और इस दौरान राजसमंद के कांकरोली थाना इलाके में स्थित प्रज्ञा विहार के कैंपस में भारी भीड़ जमा हो गई. फिलहाल पुलिस दोनों लड़कों को पकड़कर थाने ले आई है, जहां पर इसे पूछताछ जारी है.

समाज के लोगों ने बताया कि इन लड़कों के मोबाइल में से छोटे-छोटे बच्चों और बच्चियों की तस्वीर मिली है जो कि इन लड़कों ने पकड़े जाने के दौरान बातों ही बातों में डिलीट कर दी और मोबाइल के रिसाइकिल बिन में से वह फोटो देखी गई. फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

Rajsamand News: राजस्थान के राजसमंद जिले में बिनोल गांव के पास स्थित रघुनाथपुर के एक कुएं में पैंथर गिर गया. पैंथर के गिरने के बाद ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जुट गई. बताया जा रहा है कि यह पैंथर शिकार करने के चक्कर में कुएं में गिर गया.

जानकारी के अनुसार पैंथर शिकार करते हुए कुएं में जा गिरा. पैंथर के कुएं में गिरने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ में मौजूद एक शख्स ने पैंथर के कुएं में गिरने की सूचना राजसमंद वन विभाग को दी.

ऐसे में सूचना मिलते ही राजसमंद वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. वन विभाग की टाम मौके पर पहुंचकर कुएं में जाल डालकर कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को कुएं से बाहर निकाला. वहीं टीम द्वारा पैंथर का स्वास्थ्य चेकअप कराने के बाद सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा.

