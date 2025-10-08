Rajsamand News: राजसमंद में हाल ही में जयपुर के अस्पतालों और हाईवे पर हुए बड़े अग्निकांडों के बावजूद, जिम्मेदार अधिकारी कोई सबक नहीं ले रहे हैं. नगर परिषद की घोर लापरवाही या अनदेखी के कारण, जिले में किसी बड़े हादसे का खतरा मंडरा रहा है.

खतरे में अग्निशमन व्यवस्था

राजसमंद नगर परिषद के पास कुल पांच दमकल की गाड़ियां हैं, जो जरूरत पड़ने पर आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में भी भेजी जाती हैं. लेकिन, वर्तमान स्थिति चिंताजनक है:

दो गाड़ियां खराब: नगर परिषद परिसर में ही दो दमकल की गाड़ियां पिछले 7 से 8 महीनों से खराब खड़ी हैं और सड़क पर चलने की स्थिति में नहीं हैं.

शेष भी मेंटेनेंस मांग रही: शेष तीन दमकल की गाड़ियां भी मेंटेनेंस मांग रही हैं. ये गाड़ियां आग बुझाने के दौरान अक्सर रास्ते में ही खराब हो जाती हैं, जिससे लोगों की मदद करने गई दमकलों को खुद लोगों से मदद लेनी पड़ती है.

कर्मचारियों की कमी और दुरुपयोग

दमकल गाड़ियों की बदहाली के साथ ही, अग्निशमन केंद्र में स्थायी स्टाफ की भारी कमी है. ज्यादातर कर्मचारी संविदा पर हैं, अग्निशमन केंद्र में फायर ऑफिसर (FO) और असिस्टेंट फायर ऑफिसर (AFO) के पद रिक्त हैं. ज्यादातर कर्मचारी ठेकेदार और संविदा पर कार्यरत हैं. जो कर्मचारी अग्निशमन केंद्र में तैनात हैं, उनसे नगर परिषद कार्यालय में अन्य प्रशासनिक काम लिया जा रहा है, जिससे आगजनी की आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया प्रभावित हो सकती है.

अधिकारियों का पक्ष

जी मीडिया से बातचीत में अधिकारियों ने स्थिति को स्वीकार किया:

नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय ने बताया कि दो गाड़ियां खराब हैं और बोर्ड से प्रस्ताव अनुमोदित कराकर निदेशालय जयपुर को नई गाड़ियों के लिए पत्र भेजा गया है. उन्होंने FO और AFO सहित फायरमैन के पद रिक्त होने की बात भी स्वीकारी.

जिला परिवहन अधिकारी (DTO) अभिजीत सिंह ने बताया कि नियमानुसार कोई भी सरकारी गाड़ी 15 साल या 2 लाख किलोमीटर तक ही सड़क पर चल सकती है, जिसके बाद उसे कबाड़ घोषित कर दिया जाता है. अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस गंभीर मामले में कितनी जल्दी एक्शन लेती है, और नई गाड़ियों की खरीद तथा रिक्त पदों को भरने का काम कब तक पूरा होता है.

