Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजसमंद में लापरवाही से बढ़ा हादसे का खतरा, जानें क्या है पूरा मामला

Rajasthan News: राजसमंद नगर परिषद की दो दमकलें 7-8 महीने से खराब हैं, जिससे बड़े हादसे का खतरा है. स्थायी स्टाफ की कमी है, संविदाकर्मियों से भी कार्यालय में काम लिया जा रहा है. आयुक्त ने नई गाड़ियों और स्टाफ के लिए निदेशालय को अवगत कराया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Devendra sharma
Published: Oct 08, 2025, 05:06 PM IST | Updated: Oct 08, 2025, 05:10 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में 3 दिन तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 10 जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 3 दिन तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 10 जिलों में अलर्ट जारी

राजस्थान में शिकायतें अब फटाफट सुलझेंगी! NWR बना देश का दूसरा सबसे भरोसेमंद जोन
8 Photos
jaipur news

राजस्थान में शिकायतें अब फटाफट सुलझेंगी! NWR बना देश का दूसरा सबसे भरोसेमंद जोन

बाड़मेर थार महोत्सव में मिस थार बनी नक्षत्री, मिस्टर थार बने धर्मेन्द्र डाबी, देखें फोटो
7 Photos
barmer news

बाड़मेर थार महोत्सव में मिस थार बनी नक्षत्री, मिस्टर थार बने धर्मेन्द्र डाबी, देखें फोटो

Pushkar Camel Fair 2025: थार की रेत पर संस्कृति, संगीत और ऊंटों का मेला, जहां पहुंचते हैं विदेशी भी घूमने
8 Photos
Pushkar Mela 2025

Pushkar Camel Fair 2025: थार की रेत पर संस्कृति, संगीत और ऊंटों का मेला, जहां पहुंचते हैं विदेशी भी घूमने

राजसमंद में लापरवाही से बढ़ा हादसे का खतरा, जानें क्या है पूरा मामला

Rajsamand News: राजसमंद में हाल ही में जयपुर के अस्पतालों और हाईवे पर हुए बड़े अग्निकांडों के बावजूद, जिम्मेदार अधिकारी कोई सबक नहीं ले रहे हैं. नगर परिषद की घोर लापरवाही या अनदेखी के कारण, जिले में किसी बड़े हादसे का खतरा मंडरा रहा है.

खतरे में अग्निशमन व्यवस्था
राजसमंद नगर परिषद के पास कुल पांच दमकल की गाड़ियां हैं, जो जरूरत पड़ने पर आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में भी भेजी जाती हैं. लेकिन, वर्तमान स्थिति चिंताजनक है:

दो गाड़ियां खराब: नगर परिषद परिसर में ही दो दमकल की गाड़ियां पिछले 7 से 8 महीनों से खराब खड़ी हैं और सड़क पर चलने की स्थिति में नहीं हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शेष भी मेंटेनेंस मांग रही: शेष तीन दमकल की गाड़ियां भी मेंटेनेंस मांग रही हैं. ये गाड़ियां आग बुझाने के दौरान अक्सर रास्ते में ही खराब हो जाती हैं, जिससे लोगों की मदद करने गई दमकलों को खुद लोगों से मदद लेनी पड़ती है.

कर्मचारियों की कमी और दुरुपयोग
दमकल गाड़ियों की बदहाली के साथ ही, अग्निशमन केंद्र में स्थायी स्टाफ की भारी कमी है. ज्यादातर कर्मचारी संविदा पर हैं, अग्निशमन केंद्र में फायर ऑफिसर (FO) और असिस्टेंट फायर ऑफिसर (AFO) के पद रिक्त हैं. ज्यादातर कर्मचारी ठेकेदार और संविदा पर कार्यरत हैं. जो कर्मचारी अग्निशमन केंद्र में तैनात हैं, उनसे नगर परिषद कार्यालय में अन्य प्रशासनिक काम लिया जा रहा है, जिससे आगजनी की आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया प्रभावित हो सकती है.

अधिकारियों का पक्ष
जी मीडिया से बातचीत में अधिकारियों ने स्थिति को स्वीकार किया:

नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय ने बताया कि दो गाड़ियां खराब हैं और बोर्ड से प्रस्ताव अनुमोदित कराकर निदेशालय जयपुर को नई गाड़ियों के लिए पत्र भेजा गया है. उन्होंने FO और AFO सहित फायरमैन के पद रिक्त होने की बात भी स्वीकारी.

जिला परिवहन अधिकारी (DTO) अभिजीत सिंह ने बताया कि नियमानुसार कोई भी सरकारी गाड़ी 15 साल या 2 लाख किलोमीटर तक ही सड़क पर चल सकती है, जिसके बाद उसे कबाड़ घोषित कर दिया जाता है. अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस गंभीर मामले में कितनी जल्दी एक्शन लेती है, और नई गाड़ियों की खरीद तथा रिक्त पदों को भरने का काम कब तक पूरा होता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajsamand news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news