ट्रैफिक जाम और हादसों से मिलेगी राहत, लालबाग फ्लाईओवर पर गडकरी का बड़ा ऐलान

Rajsamand News: राजसमंद के नाथद्वारा-उदयपुर मार्ग पर स्थित लालबाग पुल के वर्षों से अधूरे पड़े फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है. इस अधूरे निर्माण के कारण सड़क पर आए दिन भारी ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त था.

संघर्ष के बाद गडकरी से मुलाकात

इस गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय लोगों के नेतृत्व में लालबाग संघर्ष समिति लंबे समय से शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन और बंद का आयोजन कर रही थी. समिति का कहना था कि पुल वर्षों से प्रस्तावित होने के बावजूद तकनीकी अड़चनों के चलते इसका काम रुका हुआ है, जिससे लोगों की जान रोज़ जोखिम में है.

इस मुद्दे को केंद्र तक पहुंचाने के लिए मेवाड़ मित्र मंडल नागपुर के श्रीमाली ब्राह्मण समाज के प्रमुख सदस्य योगेश पन्नालालजी त्रिवेदी ने पहल की. त्रिवेदी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सीधे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मिलने पहुँचे.

तत्काल समाधान का आश्वासन

प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक ज्ञापन सौंपकर फ्लाईओवर के कार्य में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर कर निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने की मांग की.

केंद्रीय मंत्री ने समस्या की गंभीरता को समझते हुए तुरंत हस्तक्षेप किया. उन्होंने संबंधित विभाग से बात कर तकनीकी अड़चनों का तुरंत संज्ञान लिया और जिला कलेक्टर से भी इस विषय पर चर्चा की. नितिन गडकरी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि फ्लाईओवर का कार्य जल्द से जल्द शुरू कराया जाएगा.

स्थानीय जनता और संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री की इस पहल का स्वागत किया है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि लालबाग का यह अधूरा पुल जल्द ही पूरा होगा, जिससे नाथद्वारा-उदयपुर मार्ग पर ट्रैफिक और दुर्घटनाओं की समस्या से स्थायी निजात मिल सकेगी.

