Zee Rajasthan
mobile app

राजसमंद के गोमती-धानीन रोड पर बड़ा हादसा, जानवर को बचाने के चक्कर में पलटी बस

Rajsamand News: राजस्थान में राजसमंद जिले के चारभुजा क्षेत्र से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है. जानकारी के अनुसार, गोमती-धानीन रोड पर एक निजी बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. बस में उस समय करीब 15 से 20 यात्री सवार थे. हादसे में 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत नज़दीकी आरके हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Devendra sharma
Published: Aug 25, 2025, 09:49 IST | Updated: Aug 25, 2025, 09:49 IST

Trending Photos

अजब Rajasthan का गजब टोटका! बढ़िया बारिश के लिए गधों का तिलक, खिलाए गुलाब जामुन
6 Photos
Bhilwara news

अजब Rajasthan का गजब टोटका! बढ़िया बारिश के लिए गधों का तिलक, खिलाए गुलाब जामुन

Jhalawar News: मना करने के बावजूद जबरन पार कर रहे थे पुलिया, तेज बहाव में कार संग बह गए सवार, 2 की मौत
6 Photos
jhalawar news

Jhalawar News: मना करने के बावजूद जबरन पार कर रहे थे पुलिया, तेज बहाव में कार संग बह गए सवार, 2 की मौत

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भयंकर बारिश से हाहाकार! 16 जिलों में चेतावनी जारी, 19 जिलों में स्कूल बंद
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भयंकर बारिश से हाहाकार! 16 जिलों में चेतावनी जारी, 19 जिलों में स्कूल बंद

राजस्थान के इन 17 जिलों में मौसम विभाग ने भारी से अति भारी बारिश की दी चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन 17 जिलों में मौसम विभाग ने भारी से अति भारी बारिश की दी चेतावनी

राजसमंद के गोमती-धानीन रोड पर बड़ा हादसा, जानवर को बचाने के चक्कर में पलटी बस

Rajsamand News: ज़िले के चारभुजा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि गोमती-धानीन रोड पर एक निजी बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. बस में करीब 15 से 20 लोग सवार थे, जिनमें से चार से पांच लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. घायलों को तत्काल नजदीकी आरके हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा उस वक्त हुआ जब बस चालक ने एक जानवर को बचाने की कोशिश की. इसी दौरान बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क से उतरकर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया. फिलहाल सभी घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

पढ़ें राजसमंद की एक और खबर
अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे मार्बल व्यापारी, खनन कार्य ठप
Rajasthan News: राजस्थान के राजसमंद से बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि मार्बल रॉयल्टी में की गई बढ़ोतरी के विरोध में राजसमंद के मार्बल व्यापारी अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं. राजसमंद कलेक्ट्रेट के बाहर तंबू गाड़कर व्यापारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं.

Trending Now

मार्बल ट्रेडर्स एसोसिएशन के आह्वान पर शुरू हुआ. ये आंदोलन अब जिले भर में तेजी से उबाल पर है. आपको बता दें कि पिछले 25 दिनों से व्यापारी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है. रॉयल्टी की बढ़ोतरी के चलते मार्बल खदानों से लदान कार्य पूरी तरह से बंद है.

इससे हजारों मजदूरों का रोजगार छिन गया है और बड़ी संख्या में श्रमिक राजसमंद जिले से पलायन कर चुके हैं. व्यापार ठप होने से छोटे-बड़े सभी मार्बल व्यवसायियों को भारी नुकसान हो रहा है. व्यापारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, भूख हड़ताल जारी रहेगी. इस गंभीर मुद्दे पर अब राजनीतिक हलकों में भी हलचल शुरू हो गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajsamand Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news