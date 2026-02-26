Rajsamand News: मेहंदी लगे हाथों से नई दुल्हन ने ली अपनी जान, नाता विवाह से थी नाराज

Rajsamand Crime: राजस्थान के राजसमंद जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के सापोल गांव के जंगल में नीम के पेड़ पर एक ही रस्सी के फंदे से युवक-युवती के शव लटके मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. प्रथम दृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है.

नीम के पेड़ पर एक ही रस्सी के फंदे पर प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली. मृतक युवक चित्तौड़गढ़ जिले के आरणी का व मृतका कापासन के पास बनाकिया की रहने वाली है. प्रथम दृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग का बताया जा रहा है.

जंगल में पेड़ से लटके मिले दो शव

मृतका का दो दिन पहले ही नाता प्रथा के तहत विवाह किया था. विवाह दूसरे ही दिन घर बिना बताए प्रेमी के साथ चली गई. मृतका के हाथ व पैरों की मेहंदी भी अभी फीकी नहीं हुई थी. डीएसपी नाथूलाल सिंह ने बताया कि सापोल के जंगल में शव लटके होने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों अपने साथ रस्सी लेकर आए थे और नीम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या की.

एक साल से था दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग

घटनास्थल से जहरीली दवा और गोलियां भी बरामद हुई हैं, जिन्हें मृतक अपने साथ लाए थे. हालांकि उनका उपयोग नहीं किया गया. मृतका के पिता के अनुसार, पिछले एक वर्ष से दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था.

मामले की जांच जारी

वहीं, दो दिन पहले परिवार ने उसका नाता विवाह कर दिया था. विवाह के दूसरे दिन वह घर से लापता हो गई. परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद में सापोल के जंगल में दोनों के शव मिलने की सूचना मिली. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

क्या होता है नाथा विवाह?

नाता विवाह या नाता प्रथा ये राजस्थान के कुछ हिस्सों में आदिवासी समुदायों में प्रचलित एक पुराना कुप्रथा है, जिसमें विवाहित महिला अपने पति को छोड़कर अपनी मर्जी से किसी अन्य पुरुष के साथ बिना औपचारिक शादी के पत्नी के रूप में रह सकती है. इसे 'समझौता विवाह' भी कहते हैं.

Report-Shayam Bishnoi

