सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ की पहल, जल्द होगा सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन

Rajsamand News: राजस्थान के राजसमंद से सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ के नेतृत्व में आगामी दिनों में संसदीय क्षेत्र स्तर पर सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा. इस संबंध में सांसद ने खेल, शिक्षा, माय भारत एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए.

इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य खेल और स्पोर्टिंग कल्चर को प्रोत्साहन देना, युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना तथा फिट इंडिया के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है. सांसद ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से न केवल समाज में स्पोर्ट्स और फिटनेस की भावना को मजबूत किया जाएगा, बल्कि सामुदायिक एकता का संदेश भी दिया जाएगा.

इसके साथ ही देशभर में ग्रासरूट स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान करने का अवसर भी मिलेगा. महोत्सव के लिए व्यापक रणनीति तय की गई है जिसके अंतर्गत संसदीय क्षेत्र स्तर पर खेल एवं फिटनेस फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा. इस दौरान ओपन प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभाओं को सामने लाने, स्थानीय NaMo Fit India लीडर्स की पहचान करने तथा परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने की योजना है.

कार्यक्रम को तीन स्तरों पर संचालित किया जाएगा. ग्राम स्तर की प्रतियोगिताएं, ब्लॉक/वार्ड स्तर की प्रतियोगिताएं, जिला स्तर की प्रतियोगिताएं, सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने आशा व्यक्त की है कि यह आयोजन क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा और भविष्य के चैंपियनों को उभरने का अवसर प्रदान करेगा.