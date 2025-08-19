Zee Rajasthan
mobile app

Rajsamand News : रॉयल्टी घटाओ, राजसमंद बचाओ रैली, मार्बल पर रॉयल्टी वृद्धि का विरोध

Rajsamand News : राजसमंद मार्बल व्यापार राजसमंद की लाइफलाइन है. और मार्बल पर रॉयल्टी बढ़ोतरी के विरोध में 21 दिन से राजसमंद का व्यापार ठप है .

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Devendra sharma
Published: Aug 19, 2025, 16:03 IST | Updated: Aug 19, 2025, 16:06 IST

Trending Photos

जोधपुर में मौसम ने लिया यू-टर्न, जानें कहां-कहां होगी बारिश और कब मिलेगी गर्मी से राहत
5 Photos
JODHPUR WEATHET UPDATE

जोधपुर में मौसम ने लिया यू-टर्न, जानें कहां-कहां होगी बारिश और कब मिलेगी गर्मी से राहत

उमस भरी चिपचिपाहट के बाद, शाम को बादल देंगे डूंगरपुर में बारिश का सरप्राइज! पढ़ें वेदर रिपोर्ट
6 Photos
dungarpur weather

उमस भरी चिपचिपाहट के बाद, शाम को बादल देंगे डूंगरपुर में बारिश का सरप्राइज! पढ़ें वेदर रिपोर्ट

अजमेर में गर्मी और उमस से कब मिलेगी राहत? जानें रात का मौसम कैसा रहेगा
6 Photos
Ajmer Weather Update

अजमेर में गर्मी और उमस से कब मिलेगी राहत? जानें रात का मौसम कैसा रहेगा

Udaipur Weather: उदयपुर में उमस से लोगों को मिलेगी राहत, भारी बारिश का जारी हुआ अलर्ट!
6 Photos
Udaipur Weather

Udaipur Weather: उदयपुर में उमस से लोगों को मिलेगी राहत, भारी बारिश का जारी हुआ अलर्ट!

Rajsamand News : रॉयल्टी घटाओ, राजसमंद बचाओ रैली, मार्बल पर रॉयल्टी वृद्धि का विरोध

Rajsamand News: राजसमंद में आज रॉयल्टी घटाओ, राजसमंद बचाओ आंदोलन के तहत एक विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें जिलेभर के 5 से 7 हजार व्यापारी, श्रमिक, ट्रक और ट्रेलर चालक शामिल हुए. राजसमंद शहर की सड़कों पर चारों ओर वाहनों का सैलाब दिखाई दिया.

जिससे शहर का ट्रैफिक पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया. ट्रैफिक पुलिस को व्यवस्था संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. आपको बता दें कि मार्बल व्यापार को राजसमंद की जीवनरेखा माना जाता है, लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा रॉयल्टी में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध लगातार तेज होता जा रहा है.

पिछले 21 दिनों से राजसमंद का व्यापार पूरी तरह ठप है. इससे न केवल व्यापारी, बल्कि उनसे जुड़े ट्रक चालकों, मजदूरों और श्रमिकों की आजीविका पर भी संकट मंडरा रहा है. व्यापार बंद होने के कारण सैकड़ों श्रमिक पलायन को मजबूर हो गए हैं.

Trending Now

राजसमंद जिले के सभी छोटे बड़े व्यापारियों, श्रमिकों ने विशाल वाहन रैली में हिस्सा लिया. लगभग 5 से 7 हजार लोग अपने-अपने वाहनों से कलेक्ट्रेट पहुंचे और राजसमंद कलेक्टर को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा.


रॉयल्टी बढ़ने से मार्बल व्यापारी, ट्रक, ट्रेलर चालक और मजदूर सभी परेशान है. वहीं व्यापार ठप होने से राजसमंद से अधिकतर श्रमिक पलायन को मजबूर हो रहे हैं .

आंदोलनकारियों का कहना है कि यदि सरकार ने समय रहते उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और अधिक उग्र किया जाएगा

रैली के समापन पर सभी व्यापारियों और श्रमिकों ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और रॉयल्टी बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajsamand News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news