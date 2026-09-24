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Rajsamand News: गणपति विसर्जन से लौटते समय ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 4 लोगों की मौत, 11 से ज्यादा घायल

राजसमंद के रेलमगरा क्षेत्र में गणपति विसर्जन से लौटते समय ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से दर्दनाक हादसा हो गया. हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. गंभीर घायलों का राजसमंद के आरके हॉस्पिटल में इलाज जारी है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Sep 24, 2026, 04:48 PM IST | Updated:Sep 24, 2026, 04:48 PM IST
Rajsamand News: गणपति विसर्जन से लौटते समय ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 4 लोगों की मौत, 11 से ज्यादा घायल
Image Credit: Rajsamand News

Rajsamand News: राजस्थान के राजसमंद के रेलमगरा क्षेत्र में गणपति विसर्जन से लौट रहे लोगों के साथ दर्दनाक हादसा हो गया. सांसेरा गांव स्थित जलदेवी माता मंदिर के पास एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं.

विसर्जन से लौटते समय हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, लोग गणपति विसर्जन के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान सांसेरा गांव के जलदेवी माता मंदिर के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

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4 लोगों की मौत, 11 से ज्यादा घायल
हादसे में 4 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है. वहीं, 11 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. गंभीर रूप से घायलों को राजसमंद के आरके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. नाथद्वारा पुलिस उप अधीक्षक शिप्रा राजावत भी मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने हादसे के कारणों और घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है.

खबर अपडेट की जा रही है.

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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