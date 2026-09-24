/Rajsamand News: गणपति विसर्जन से लौटते समय ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 4 लोगों की मौत, 11 से ज्यादा घायल

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Rajsamand News: राजस्थान के राजसमंद के रेलमगरा क्षेत्र में गणपति विसर्जन से लौट रहे लोगों के साथ दर्दनाक हादसा हो गया. सांसेरा गांव स्थित जलदेवी माता मंदिर के पास एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं.
विसर्जन से लौटते समय हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, लोग गणपति विसर्जन के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान सांसेरा गांव के जलदेवी माता मंदिर के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.
4 लोगों की मौत, 11 से ज्यादा घायल
हादसे में 4 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है. वहीं, 11 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. गंभीर रूप से घायलों को राजसमंद के आरके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.
मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. नाथद्वारा पुलिस उप अधीक्षक शिप्रा राजावत भी मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने हादसे के कारणों और घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है.
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