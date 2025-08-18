Zee Rajasthan
Rajsamand News: छात्रा की मौत के बाद अंतिम यात्रा बनी चुनौती, नदी पार करने में भारी मुसीबत

Rajsamand News: राजस्थान में राजसमंद जिले की नाथद्वारा तहसील की धायला पंचायत के अंतर्गत गुडला गांव की एक दुखद घटना ने क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं की गंभीरता को उजागर कर दिया. श्मशान घाट तक पहुंचने के लिए गांववासियों को एक नदी पार करनी पड़ती है, जहां पक्के रास्ते या पुलिया का अभाव है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Devendra sharma
Published: Aug 18, 2025, 13:15 IST | Updated: Aug 18, 2025, 13:15 IST

Rajsamand News: नाथद्वारा तहसील की धायला पंचायत के अंतर्गत गुडला गांव की एक दुखद घटना ने क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं की गंभीरता को उजागर कर दिया. गांव की गोदावरी कुमारी, पुत्री भंवर सिंह जो कि कक्षा 12वीं की छात्रा थी. छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ने से मृत्यु हो गई. लेकिन इस दुख की घड़ी में परिजनों और गांववालों को मृतका की अंतिम यात्रा में भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

बता दें कि श्मशान घाट तक पहुंचने के लिए गांववासियों को एक नदी पार करनी पड़ती है, जहा पक्के रास्ते या पुलिया का अभाव है. बारिश के चलते नदी में कमर तक पानी बह रहा था, जिससे अर्थी को ले जाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा हो गया. बुजुर्ग और महिलाएं इस रास्ते से निकलने में असमर्थ दिखे, वहीं युवाओं को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी.

ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को कई बार पंचायत स्तर पर सरपंच और सचिव के समक्ष उठाया गया है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है. आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई. हर बारिश के मौसम में यह नदी परेशानी का कारण बनती है और अब यह स्थिति जानलेवा हो चुकी है.

गांव के सभी युवाओं और ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस नदी पर पुलिया का निर्माण करवाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति में किसी की अंतिम यात्रा भी सम्मानजनक तरीके से पूरी की जा सके.

