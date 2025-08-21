Rajsamand News: आमेट में किसानों पर दोहरी मार, रोजड़ों ने उड़ाई नींदें तो जंगली सुअर रुला रहे

Rajsamand News: जिले के आमेट क्षेत्र के सेलागुड़ा गांव में इन दिनों किसान दोहरी मुसीबत से जूझ रहे हैं. एक ओर जहां पहले से ही रोजड़ों का आतंक किसानों की नींदें उड़ा रहा था तो वहीं अब जंगली सुअरों ने भी खेतों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है.

ग्रामीणों का कहना है कि जंगली सुअरों के झुंड रात्रि के समय खेतों में घुस आते हैं और मक्का, रतालू, मिर्ची, टमाटर जैसी फसलों को पूरी तरह से चौपट कर रहे हैं. इन जानवरों की आक्रामक प्रवृत्ति के कारण किसान इनके नजदीक जाने से भी डरते हैं, जिससे खेतों की निगरानी कर पाना मुश्किल हो गया है.

अब पीड़ित किसानों ने वन विभाग से पिंजरा या जाल लगाकर इन जानवरों को पकड़ने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो उनकी मेहनत और लागत दोनों पर पानी फिर जाएगा.

राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र से दुर्घटना की खबर सामने आई है. बता दें कि नेशनल हाईवे 58 पर स्थित जस्सा खेड़ा के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने दो कारों को अपनी चपेट में ले लिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेलर रॉन्ग साइड से आ रहा था और अचानक सामने से आ रही कारों में जा घुसा. इस भीषण टक्कर में करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं. ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही जस्सा खेड़ा चौकी और भीम थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.

