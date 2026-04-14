राजसमंद में हरियाली की क्रांति! 213 पंचायतों में तैयार होंगी लाखों पौधों की नर्सरी

Rajsamand News: राजसमंद जिले में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और गांवों में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से जिला परिषद ने एक बड़ी और सराहनीय पहल शुरू की है. इस योजना के तहत जिले की सभी 213 ग्राम पंचायतों में नर्सरी विकसित की जा रही है, जहां बड़े पैमाने पर पौधों का उत्पादन किया जाएगा. इस पहल से न केवल पर्यावरण को लाभ मिलेगा, बल्कि ग्रामीणों को रोजगार और आय के नए अवसर भी मिलेंगे.

योजना के अनुसार, इन पंचायत स्तर की नर्सरियों में कुल 8 लाख 56 हजार से अधिक पौधे तैयार किए जाएंगे. खास बात यह है कि अब ग्रामीणों को पौधों के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उन्हें अपनी पसंद के पौधे अपने ही गांव में आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे. इससे वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलेगा और गांवों में हरियाली का स्तर भी तेजी से बढ़ेगा.

मौसम को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारियां शुरू

आगामी बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1.5 मीटर चौड़ी और 10 फीट लंबी 10-10 क्यारियां बनाई जा रही हैं. इन क्यारियों में पौधों को करीब 3 फीट तक तैयार किया जाएगा, ताकि रोपण के समय ये पूरी तरह विकसित और उपयोगी हो सकें. इससे पौधों के जीवित रहने की संभावना भी अधिक रहेगी.

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इस योजना में मनरेगा के तहत श्रमिकों को जोड़ा गया है, जो नर्सरियों की देखभाल और संचालन का कार्य करेंगे. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय लोगों को आर्थिक संबल मिलेगा. साथ ही, तैयार किए गए पौधों को सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, सड़क किनारे और सरकारी परिसरों में लगाने के साथ-साथ ग्रामीणों को उनकी निजी जमीन पर रोपण के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा.

इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इससे ग्राम पंचायतों की आय बढ़ने की संभावना है. पौधों की बिक्री और वितरण से पंचायतों को आर्थिक लाभ मिल सकता है, जिससे स्थानीय विकास कार्यों को भी गति मिलेगी.

क्या कहना है जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बृजमोहन बैरवा के अनुसार, भविष्य में आवश्यकता के अनुसार इन नर्सरियों का विस्तार भी किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाएगी.

राजसमंद की यह योजना हरियाली बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन और आर्थिक विकास की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो सकती है.

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