/राजसमंद में पुलिस-ATS की बड़ी कार्रवाई, पिस्टल और 3 कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार

Rajsamand News: राजसमंद पुलिस और एटीएस (ATS) उदयपुर ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुंबई के प्रसिद्ध जवेरी बाजार में बड़ी लूट की साजिश को नाकाम कर दिया. देलवाड़ा थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने अर्टिगा कार में सवार दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से हथियार और अन्य सामान भी बरामद किया है.

नाकाबंदी के दौरान पकड़े गए दोनों आरोपी

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पुलिस के अनुसार, देलवाड़ा थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान अर्टिगा कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई. कार में सवार दो आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान रमेश कुमार और रामसिंह के रूप में हुई है.

तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपियों के कब्जे से एक देशी पिस्टल, मैगजीन और तीन जिंदा कारतूस मिले. इसके अलावा दो मोबाइल फोन और अर्टिगा कार को भी पुलिस ने जब्त किया है.

मुंबई के जवेरी बाजार में लूट की थी साजिश

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी मुंबई के जवेरी बाजार में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे. इसी मकसद से वे मुंबई की ओर जा रहे थे. राजसमंद पुलिस और एटीएस उदयपुर की संयुक्त कार्रवाई के कारण उनकी कथित लूट की साजिश को वारदात से पहले ही नाकाम कर दिया गया.

पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि इस साजिश से जुड़े अन्य लोगों और उनके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.

बेंगलुरु की बड़ी लूट में भी आरोपी का नाम

पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी बताए जा रहे रामसिंह को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. पुलिस के अनुसार, रामसिंह एक शातिर अपराधी है और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, लूट, फायरिंग और डकैती के पांच गंभीर मामले दर्ज हैं.

पुलिस के मुताबिक, रामसिंह बेंगलुरु में हुई चर्चित 'रामदेव बैंकर्स एंड ज्वेलर्स' लूट की वारदात में भी शामिल रहा है. इस मामले में करीब 3 किलो 270 ग्राम सोना और 15 किलो 600 ग्राम चांदी लूटी गई थी.

अन्य साथियों और नेटवर्क की तलाश

इस पूरी कार्रवाई को राजसमंद एसपी हेमंत कलाल के निर्देशन में अंजाम दिया गया. पुलिस अब गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है. जांच का उद्देश्य उनके अन्य साथियों और पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाना है, ताकि मामले से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके.