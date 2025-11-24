Rajsamand News: राजसमंद थाने के जवानों ने भरा रसोइये की पोतियों का मायरा, इंसानियत की अनोखी मिसाल

Rajsamand News: राजसमंद से एक ऐसी दिल छू लेने वाली खबर आई है, जो इंसानियत की मिसाल पेश करती है और रिश्तों की गहराई को दर्शाती है. राजसमंद जिले के भीम थाने में पिछले 20 वर्षों से मैस का संचालन करने वाले एक रसोइये की पोतियों के विवाह में थाने के जवानों ने मायरा भरकर एक अनोखी मिसाल कायम की है. यह घटना न केवल पुलिस विभाग की संवेदनशीलता को उजागर करती है, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी फैलाती है कि वर्दी के पीछे भी इंसानियत का दिल धड़कता है.

कहानी की शुरुआत उस रसोइये से होती है, जो दो दशकों से थाने के हर जवान को अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन परोसते आ रहा है. उसका नाम भले ही आम हो, लेकिन उसकी सेवा असाधारण है. सुबह से शाम तक मैस में व्यस्त रहने वाला यह व्यक्ति जवानों के लिए सिर्फ एक कुक नहीं, बल्कि परिवार का अभिन्न अंग बन चुका है. जब जवानों को ड्यूटी के दौरान भूख लगती है, तो वह न केवल खाना बनाता है, बल्कि उनके सुख-दुख में भी साथ देता है. कभी किसी जवान की तबीयत खराब हो, तो वह घरेलू नुस्खों से इलाज सुझाता है, और कभी कोई त्योहार हो, तो विशेष व्यंजन बनाकर खुशियां बढ़ाता है. ऐसे में, जब उसके परिवार में खुशी का मौका आया—उसकी दो पोतियों का विवाह—तो थाने के जवानों ने फैसला किया कि वे भी इस खुशी का हिस्सा बनेंगे.

मायरा भरना राजस्थान की एक पुरानी परंपरा है, जिसमें मामा या मामा पक्ष के लोग बहन या भांजी की शादी में उपहार और सामान देकर उनका सम्मान करते हैं. लेकिन यहां थाने के जवान, जो रसोइये के लिए रिश्तेदार नहीं थे, उन्होंने खुद को परिवार का सदस्य मानते हुए इस परंपरा को निभाया. थाने के एसएचओ से लेकर कांस्टेबल तक सभी ने मिलकर धनराशि इकट्ठा की और विवाह में आवश्यक सामान जैसे कपड़े, गहने, बर्तन और अन्य उपहार दिए. कुछ जवानों ने तो व्यक्तिगत रूप से भी योगदान दिया, जैसे कोई अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा देकर, तो कोई घर से सामान लाकर. इस दौरान थाने में एक उत्सव जैसा माहौल था—जवान आपस में चर्चा करते, योजना बनाते और रसोइये के परिवार की मदद के लिए तत्पर रहते.

यह अनोखी पहल राजसमंद में चर्चा का विषय बन गई है. स्थानीय लोग इसे पुलिस की छवि बदलने वाली घटना मान रहे हैं. अक्सर पुलिस को कठोर और कानून लागू करने वाली इकाई के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस घटना ने साबित किया कि पुलिस वाले भी आम इंसान हैं, जो भावनाओं से जुड़े होते हैं. रसोइये का परिवार बेहद भावुक हो गया. उसकी पोतियां, जो शायद पुलिस वालों को सिर्फ 'अंकल' कहकर पुकारती होंगी, अब उन्हें अपने सच्चे रिश्तेदारों की तरह देखती हैं. रसोइये ने कहा, "ये जवान मेरे लिए परिवार जैसे हैं. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी सेवा का इतना बड़ा फल मिलेगा."

इस घटना का महत्व सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है. यह पूरे समाज के लिए एक सबक है कि रिश्ते खून के नहीं, बल्कि भावनाओं और कर्मों से बनते हैं. आज के दौर में, जहां लोग व्यस्तता और स्वार्थ में डूबे रहते हैं, ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है. पुलिस विभाग की यह पहल अन्य थानों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है. शायद इससे पुलिस और आम जनता के बीच का विश्वास और मजबूत हो. राजसमंद का यह दृश्य न केवल दिल को छूता है, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करता है कि छोटे-छोटे कार्यों से कितनी बड़ी खुशियां फैलाई जा सकती हैं. आखिरकार, वर्दी कानून की रक्षा करती है, लेकिन दिल इंसानियत की. इस कहानी से हम सभी को सीख मिलती है कि सेवा और समर्पण का फल हमेशा मीठा होता है, और रिश्ते समय के साथ और मजबूत बनते जाते हैं.

