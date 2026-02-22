Zee Rajasthan
केमिकल-फ्री होली की तैयारी, राजसमंद में राजसखी मेला आज से शुरू, मिलेगा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

Rajasthan News: राजसमंद की द्वारकेश वाटिका में राजसखी मेला शुरू हुआ है, जहां राजीविका समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित केमिकल-फ्री हर्बल गुलाल और 100 से अधिक उत्पाद उपलब्ध हैं. प्रशासन ने ₹70 से ₹500 तक के स्पेशल होली गिफ्ट हैम्पर भी लॉन्च किए हैं.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByJugal Kishore
Published:Feb 22, 2026, 01:22 PM IST | Updated:Feb 22, 2026, 01:22 PM IST

Rajsamand Rajsakhi Mela: राजसमंद में इस बार होली के रंग, केमिकल-फ्री और शुद्धता के संग चढ़ेंगे. आज से शहर की द्वारकेश वाटिका में राजसखी मेला की भव्य शुरुआत हो गई है. यह मेला न केवल 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि जिले की महिलाओं की मेहनत और हुनर को एक बड़ा मंच भी प्रदान कर रहा है.

केमिकल-फ्री होली की तैयारी
राजीविका स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने इस बार होली के लिए विशेष तैयारी की है. मेले में 100 से अधिक शुद्ध और रसायन-मुक्त उत्पाद उपलब्ध हैं.

प्राकृतिक गुलाल
महिलाओं ने नीम की पत्तियों, गुलाब की पंखुड़ियों और पलाश के फूलों से हर्बल गुलाल तैयार किया है, जो त्वचा के लिए पूरी तरह सुरक्षित है. विविध उत्पाद में हस्तशिल्प, सजावटी सामान, घरेलू उपयोग की वस्तुएं और पारंपरिक शुद्ध खाद्य सामग्री एक ही छत के नीचे मिल रही हैं.

कलेक्टर और एसपी ने लॉन्च किए 4 स्पेशल गिफ्ट हैम्पर
जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा और पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने मेले को प्रोत्साहित करने के लिए 4 तरह के आकर्षक हर्बल गिफ्ट हैम्पर लॉन्च किए हैं. ये हैम्पर जूट बैग में उपलब्ध हैं-

कीमतक्या-क्या मिलेगा (मुख्य आकर्षण)
₹5005 हर्बल गुलाल, चकली, मठड़ी, ठंडाई, हर्बल साबुन, गुलाब शरबत व गुलाबजल
₹3004 हर्बल गुलाल, चकली, गुलाब शरबत, बैंगन टीका और साबुन
₹2004 हर्बल गुलाल के पैकेट
₹702 हर्बल गुलाल के छोटे पैकेट

महिलाओं के हुनर को दें समर्थन- प्रशासन की अपील
राजसमंद जिला प्रशासन और राजीविका के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस मेले का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है.

जिला कलेक्टर ने बताया कि उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे परिवार सहित मेले में आएं और स्थानीय उत्पादों की खरीदारी कर महिला समूहों का उत्साह बढ़ाएं. मेले के दौरान प्रतिदिन शाम को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जो दर्शकों का मनोरंजन करेंगे.

बता दें कि इस साल होली की तारीख को लेकर बना असमंजस दूर हो गया है, हिंदू पंचांग के अनुसार, होलिका दहन 3 मार्च को होगा और रंगों वाली होली 4 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च से शुरू होकर 3 मार्च को समाप्त होगी, जिसके बाद देशभर में यह महापर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajsamand News हर पल की जानकारी.

