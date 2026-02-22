केमिकल-फ्री होली की तैयारी, राजसमंद में राजसखी मेला आज से शुरू, मिलेगा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

Rajsamand Rajsakhi Mela: राजसमंद में इस बार होली के रंग, केमिकल-फ्री और शुद्धता के संग चढ़ेंगे. आज से शहर की द्वारकेश वाटिका में राजसखी मेला की भव्य शुरुआत हो गई है. यह मेला न केवल 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि जिले की महिलाओं की मेहनत और हुनर को एक बड़ा मंच भी प्रदान कर रहा है.

केमिकल-फ्री होली की तैयारी

राजीविका स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने इस बार होली के लिए विशेष तैयारी की है. मेले में 100 से अधिक शुद्ध और रसायन-मुक्त उत्पाद उपलब्ध हैं.

प्राकृतिक गुलाल

महिलाओं ने नीम की पत्तियों, गुलाब की पंखुड़ियों और पलाश के फूलों से हर्बल गुलाल तैयार किया है, जो त्वचा के लिए पूरी तरह सुरक्षित है. विविध उत्पाद में हस्तशिल्प, सजावटी सामान, घरेलू उपयोग की वस्तुएं और पारंपरिक शुद्ध खाद्य सामग्री एक ही छत के नीचे मिल रही हैं.

कलेक्टर और एसपी ने लॉन्च किए 4 स्पेशल गिफ्ट हैम्पर

जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा और पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने मेले को प्रोत्साहित करने के लिए 4 तरह के आकर्षक हर्बल गिफ्ट हैम्पर लॉन्च किए हैं. ये हैम्पर जूट बैग में उपलब्ध हैं-

कीमत क्या-क्या मिलेगा (मुख्य आकर्षण) ₹500 5 हर्बल गुलाल, चकली, मठड़ी, ठंडाई, हर्बल साबुन, गुलाब शरबत व गुलाबजल ₹300 4 हर्बल गुलाल, चकली, गुलाब शरबत, बैंगन टीका और साबुन ₹200 4 हर्बल गुलाल के पैकेट ₹70 2 हर्बल गुलाल के छोटे पैकेट

महिलाओं के हुनर को दें समर्थन- प्रशासन की अपील

राजसमंद जिला प्रशासन और राजीविका के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस मेले का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है.

जिला कलेक्टर ने बताया कि उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे परिवार सहित मेले में आएं और स्थानीय उत्पादों की खरीदारी कर महिला समूहों का उत्साह बढ़ाएं. मेले के दौरान प्रतिदिन शाम को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जो दर्शकों का मनोरंजन करेंगे.

बता दें कि इस साल होली की तारीख को लेकर बना असमंजस दूर हो गया है, हिंदू पंचांग के अनुसार, होलिका दहन 3 मार्च को होगा और रंगों वाली होली 4 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च से शुरू होकर 3 मार्च को समाप्त होगी, जिसके बाद देशभर में यह महापर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा.

