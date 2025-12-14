Zee Rajasthan
Rajsamand News: राजसमंद की सड़कों पर धूल चाट रहे लोग, 10KM तक हाल बेहाल, उड़ती डस्ट में अटकी छात्र-राहगीरों की सांसें!

Rajsamand News: राजसमंद जिले के केलवा-आमेट रोड पर सड़क निर्माण कार्य में भारी लापरवाही सामने आई है. लगभग 8 से 10 किलोमीटर लंबे मार्ग पर गिट्टी और कंक्रीट डालकर काम अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं. 

Rajsamand News: राजसमंद. जिले के केलवा-आमेट रोड पर सड़क निर्माण कार्य में जिम्मेदारों की घोर लापरवाही सामने आ रही है. लगभग 8 से 10 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर ठेकेदार ने गिट्टी और कंक्रीट डालकर काम अधूरा छोड़ दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में धूल के बड़े-बड़े गुब्बार उड़ रहे हैं. राहगीरों और वाहन चालकों को इस धूल से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है.

निर्माण कार्य शुरू होने के बाद सड़क की यह हालत कई दिनों से बनी हुई है. भारी वाहनों के गुजरते ही धूल का ऐसा गुबार उठता है कि कुछ पल के लिए कुछ दिखाई नहीं देता. इससे सबसे ज्यादा परेशानी दोपहिया वाहन चालकों, स्कूली छात्र-छात्राओं और पैदल चलने वाले राहगीरों को हो रही है. लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और लगातार खांसी जैसी समस्याएं हो रही हैं. धूल के कारण श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है. इसके अलावा ढीली गिट्टी के कारण वाहन फिसलने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है.

सड़क किनारे बसे घरों और दुकानों में भी धूल घुस रही है. स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि सामान पर धूल की मोटी परत जम जाती है, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है. घरों में रहने वाले लोग खिड़कियां-दरवाजे बंद रखने को मजबूर हैं, फिर भी धूल अंदर पहुंच रही है. बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है.

ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव या सड़क को जल्द पूरा करने जैसी कोई पहल नहीं की गई. लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस मार्ग पर तुरंत पानी का छिड़काव शुरू किया जाए और निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करवाया जाए.

यह सड़क केलवा और आमेट को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है, जो रोजाना हजारों वाहनों और लोगों का आवागमन होता है. लापरवाही के कारण न केवल स्थानीय लोग परेशान हैं, बल्कि आसपास के गांवों से आने-जाने वाले यात्रियों को भी भारी मुसीबत झेलनी पड़ रही है. प्रशासन यदि समय रहते ध्यान नहीं देता तो यह समस्या और गंभीर हो सकती है. लोगों की उम्मीद है कि जिम्मेदार अधिकारी जल्द इस ओर ध्यान देंगे और राहत प्रदान करेंगे.

