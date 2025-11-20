SIR-2026: राजसमंद ने रचा इतिहास, साढ़े 4 लाख से ज्यादा फॉर्म एक झटके में डिजिटल!

SIR 2026 News: एसआईआर–2026 अंतर्गत बुधवार देर शाम की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राजसमंद जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन कार्य में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की गई है. राजसमंद जिले में कुल 9,65,898 मतदाताओं के मुकाबले 4,56,774 ई-फॉर्म्स का सफलतापूर्वक डिजिटाइजेशन किया जा चुका है, जो 47.29 प्रतिशत प्रगति दर्शाता है. भीम विधानसभा (173) में कुल 2,40,492 मतदाताओं में से 1,09,862 ई-फॉर्म्स डिजिटाइज हुए, जो 45.68 प्रतिशत है.

कुम्भलगढ़ विधानसभा (174) में 2,34,671 मतदाताओं के मुकाबले 1,12,786 फॉर्म डिजिटाइज कर 48.06 प्रतिशत प्रगति हासिल की गई. राजसमंद विधानसभा (175) में 2,41,821 मतदाताओं में से 1,09,424 फॉर्म डिजिटाइज हुए, जो 45.25 प्रतिशत है.नाथद्वारा विधानसभा (176) ने सर्वाधिक 50.10 प्रतिशत डिजिटाइजेशन के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जहां कुल 2,48,914 मतदाताओं में से 1,24,702 ई-फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन पूरा किया गया.

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अरुण कुमार हसीजा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में टीमों के कार्य की सराहना करते हुए शेष कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं. कलक्टर ने दैनिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसआईआर–2026 की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों के अधिकारियों से डिजिटाइजेशन की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और जिन क्षेत्रों में कार्य शेष है, उन्हें प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए.

