Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

SIR-2026: राजसमंद ने रचा इतिहास, साढ़े 4 लाख से ज्यादा फॉर्म एक झटके में डिजिटल!

Rajsamand News: विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान (SIR-2026) में राजसमंद जिला पूरे राजस्थान में चमक रहा है. सिर्फ एक चरण में ही जिले में 4 लाख 56 हजार 774 ई-फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है. कुल 9.65 लाख मतदाताओं के सापेक्ष यह 47.29% की शानदार प्रगति है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 20, 2025, 12:01 PM IST | Updated: Nov 20, 2025, 12:01 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी के साथ छाया कोहरा, कई जिलों में शीतलहर से बदला मौसम
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी के साथ छाया कोहरा, कई जिलों में शीतलहर से बदला मौसम

क्या आप जानते हैं? सांप की वो प्रजाति जो केवल राजस्थान के थार में मिलती है!
8 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं? सांप की वो प्रजाति जो केवल राजस्थान के थार में मिलती है!

राजस्थान में 15,600 करोड़ की मेगा डील पर मुहर, शुरू होंगी दो मेगा परियोजनाएं, हर घर पहुंचेगी बिजली!
7 Photos
Rajasthan Government Project

राजस्थान में 15,600 करोड़ की मेगा डील पर मुहर, शुरू होंगी दो मेगा परियोजनाएं, हर घर पहुंचेगी बिजली!

PM Kisan 22nd Installment 2025 Update: कब आएगी PM Kisan योजना की 22वीं किस्त? यहां जानें सब कुछ...
7 Photos
PM Kisan Yojana

PM Kisan 22nd Installment 2025 Update: कब आएगी PM Kisan योजना की 22वीं किस्त? यहां जानें सब कुछ...

SIR-2026: राजसमंद ने रचा इतिहास, साढ़े 4 लाख से ज्यादा फॉर्म एक झटके में डिजिटल!

SIR 2026 News: एसआईआर–2026 अंतर्गत बुधवार देर शाम की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राजसमंद जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन कार्य में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की गई है. राजसमंद जिले में कुल 9,65,898 मतदाताओं के मुकाबले 4,56,774 ई-फॉर्म्स का सफलतापूर्वक डिजिटाइजेशन किया जा चुका है, जो 47.29 प्रतिशत प्रगति दर्शाता है. भीम विधानसभा (173) में कुल 2,40,492 मतदाताओं में से 1,09,862 ई-फॉर्म्स डिजिटाइज हुए, जो 45.68 प्रतिशत है.

कुम्भलगढ़ विधानसभा (174) में 2,34,671 मतदाताओं के मुकाबले 1,12,786 फॉर्म डिजिटाइज कर 48.06 प्रतिशत प्रगति हासिल की गई. राजसमंद विधानसभा (175) में 2,41,821 मतदाताओं में से 1,09,424 फॉर्म डिजिटाइज हुए, जो 45.25 प्रतिशत है.नाथद्वारा विधानसभा (176) ने सर्वाधिक 50.10 प्रतिशत डिजिटाइजेशन के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जहां कुल 2,48,914 मतदाताओं में से 1,24,702 ई-फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन पूरा किया गया.

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अरुण कुमार हसीजा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में टीमों के कार्य की सराहना करते हुए शेष कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं. कलक्टर ने दैनिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसआईआर–2026 की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों के अधिकारियों से डिजिटाइजेशन की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और जिन क्षेत्रों में कार्य शेष है, उन्हें प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news