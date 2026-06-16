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राजस्थान का वो गांव, जहां नल हैं लेकिन पानी नहीं ! पढ़ें 200 परिवारों की कहानी

राजसमंद के नेता का गुड़ा गांव की तस्वीरों सालों बाद भी नहीं बदली है, दो जिलों के बीच फंसे 200 परिवार वाले इस गांव की सुध लेने वाला कोई नहीं है. नाथद्वारा विधानसभा में वोटिंग करने वाले इस गांव के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए उदयपुर के सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं. 

Edited byPragati Pant
Published: Jun 16, 2026, 01:04 PM|Updated: Jun 16, 2026, 01:04 PM
राजस्थान का वो गांव, जहां नल हैं लेकिन पानी नहीं ! पढ़ें 200 परिवारों की कहानी
Image Credit: Rajsamand News

Rajsamand News : राजस्थान के राजसमंद जिले से एक ऐसी जमीनी हकीकत सामने आई है, जो इन दावों की पोल खोलती है. एक ऐसा गांव है जो दो जिलों की प्रशासनिक सीमा की लड़ाई में 'फुटबॉल' बन चुका है. हम बात कर रहे हैं देलवाड़ा ब्लॉक के 'नेता का गुड़ा' गांव की, जहां 200 परिवार बूंद-बूंद पानी और घंटों की बिजली कटौती से जूझ रहे हैं.

कागजों में उलझा गांव, सुविधाओं से दूर 200 परिवार

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विकास के लंबे-चौड़े दावों के बीच, ये है राजसमंद जिले की ग्राम पंचायत बिलौता का 'नेता का गुड़ा' गांव. इस गांव की बदकिस्मती ये है कि ये कागजों में ना तो पूरी तरह उदयपुर का हो पाया और ना ही राजसमंद का. कभी उदयपुर में रहने वाला ये गांव आज राजसमंद में तो शामिल है, लेकिन यहां के 200 परिवार आज भी बुनियादी हकों के लिए तरस रहे हैं. सरकार की 'जल जीवन मिशन' योजना इस गांव की दहलीज पर आकर दम तोड़ देती है. घरों में नल के कनेक्शन तो लगा दिए गए, लेकिन पानी की टंकी बनाना प्रशासन भूल गया, नतीजा ? नलों में पानी की जगह सिर्फ हवा आती है. गांव के पुराने हैंडपंप, जो कभी प्यास बुझाते थे, आज वो भी कबाड़ हो चुके हैं. गायरी बस्ती, भील बस्ती और डागी बस्ती के हैंडपंप कहीं झाड़ियों में खो गए हैं तो कहीं पत्थरों से दब चुके हैं.

वोट राजसमंद में, बिजली उदयपुर के भरोसे

पानी के साथ-साथ यहां बिजली का संकट भी अजब-गजब है. गांव के लोग वोट तो नाथद्वारा विधानसभा के लिए देते हैं, तहसील इनकी देलवाड़ा लगती है, लेकिन बिजली का कनेक्शन आज भी मावली (उदयपुर) से जुड़ा है. जब भी बिजली गुल होती है, तो दोनों जिलों के बिजली विभाग जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल देते हैं और ग्रामीण कई-कई घंटे अंधेरे में बैठे रहते हैं. ग्रामीणों ने तहसीलदार से लेकर स्थानीय विधायक तक गुहार लगाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा.

सरकारें बदलीं, लेकिन गांव की तकदीर नहीं बदली

आजादी के दशकों बाद भी 'नेता का गुड़ा' गांव अपने अस्तित्व और बुनियादी हक की लड़ाई लड़ रहा है. सरकारें बदलती हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, लेकिन दो जिलों के प्रशासनिक फेर में फंसे इन 200 परिवारों की सुध लेने वाला कोई नहीं है. देखना होगा कि इस खबर के बाद कुंभकर्णी नींद में सोया प्रशासन कब जागता है.

दो जिलों की सीमा विवाद में पिसा राजसमंद का 'नेता का गुड़ा' गांव भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से राजसमंद (तहसील देलवाड़ा) में आता है, लेकिन पानी और बिजली के कनेक्शन आज भी उदयपुर (मावली) से जुड़े हैं.

प्रशासनिक लापरवाही: नल लगे पर टंकी नहीं, बूंद-बूंद पानी को तरस रहे 200 परिवार.

अस्तित्व का संकट : गांव के लोग नाथद्वारा विधानसभा में मतदान करते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के लिए उन्हें मावली (उदयपुर) के चक्कर काटने पड़ते हैं.

दम तोड़ते हैंडपंप : गांव की गायरी बस्ती, भील बस्ती और डागी बस्ती के पुराने हैंडपंप देखरेख के अभाव में खराब, पत्थरों से ढके या झाड़ियों में तब्दील हो चुके हैं.

फुटबॉल बने ग्रामीण : बिजली कटने पर मावली (उदयपुर) विभाग राजसमंद भेजता है और राजसमंद विभाग उदयपुर भेज देता है. इस खींचतान में कई-कई घंटे बिजली गुल रहती है.


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Pragati Pant

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

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