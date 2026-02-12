Zee Rajasthan
राजसमंद में बोली महिलाएं- पानी नहीं तो वोट नहीं, बच्चों की नहीं हो पा रही शादी

Rajasthan News : जल सकंट से परेशान राजसमंद की महिलाओं ने आज जमकर हंगामा किया. जिनका कहना था की पानी की कमी के चलते घर में शादियां तक नहीं हो रही है.


Rajsamand water crisis Women protest no water no vote children unable to get married

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 12, 2026, 03:04 PM IST | Updated: Feb 12, 2026, 03:04 PM IST

राजसमंद में बोली महिलाएं- पानी नहीं तो वोट नहीं, बच्चों की नहीं हो पा रही शादी

Rajsamand News : राजसमंद के आमेट के सेगणवास की महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. इन महिलाओं का आरोप है कि 60 सालों से पानी की आपूर्ति बाधित है.

राजसमंद के आमेट के सेगणवास की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया की इलाके में 60 सालों से पानी की एक बूंद को लोग तरस जाते है है. लेकिन जलापूर्ति नहीं होती है.

पानी के लिये यहां लड़ायी हो रही है. लोग एक दूसरे से पानी के लिए लड़ रहे हैं. महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की और कहा की पानी नहीं तो वोट नहीं.

प्रदर्शन कर रही महिलाओं के मुताबिक जल सकंट के चलते बच्चों की शादी नहीं होती है. गांव में कोई लड़की नहीं देना चाहता.

गांव के महिलाओं ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को कई बार शिकायत भी की गयी लेकिन समाधान नहीं हुआ.

