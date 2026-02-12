राजसमंद में बोली महिलाएं- पानी नहीं तो वोट नहीं, बच्चों की नहीं हो पा रही शादी

Rajsamand News : राजसमंद के आमेट के सेगणवास की महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. इन महिलाओं का आरोप है कि 60 सालों से पानी की आपूर्ति बाधित है.

राजसमंद के आमेट के सेगणवास की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया की इलाके में 60 सालों से पानी की एक बूंद को लोग तरस जाते है है. लेकिन जलापूर्ति नहीं होती है.

पानी के लिये यहां लड़ायी हो रही है. लोग एक दूसरे से पानी के लिए लड़ रहे हैं. महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की और कहा की पानी नहीं तो वोट नहीं.

प्रदर्शन कर रही महिलाओं के मुताबिक जल सकंट के चलते बच्चों की शादी नहीं होती है. गांव में कोई लड़की नहीं देना चाहता.