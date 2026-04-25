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राजसमंद में आसमान से बरसी आफत, ओलों ने मचाई तबाही! आंधी-बारिश का अलर्ट

Rajsamand Weather Update: राजस्थान में 25 अप्रैल 2026 की शाम मौसम बदल गया. राजसमंद, बीकानेर, सीकर व सवाई माधोपुर में बारिश और कहीं ओले गिरे. मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. तेज हवाएं, मेघगर्जन और हीटवेव की भी संभावना बनी हुई है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 25, 2026, 06:22 PM|Updated: Apr 25, 2026, 06:22 PM
राजसमंद में आसमान से बरसी आफत, ओलों ने मचाई तबाही! आंधी-बारिश का अलर्ट
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Rajsamand Weather News: राजस्थान में 25 अप्रैल 2026 की शाम के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली. दिनभर तेज गर्मी के बाद कई जिलों में अचानक बादल छा गए और कुछ जगहों पर बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं का दौर देखने को मिला. भारतीय मौसम विभाग, जयपुर की ओर से जारी नाउकास्ट चेतावनी में राज्य के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

राजसमंद जिले में मौसम ने सबसे ज्यादा असर दिखाया. कुंभलगढ़ क्षेत्र में शाम करीब 4 बजे के बाद अचानक मौसम बदल गया और लगभग आधे घंटे तक हल्की से मध्यम बारिश हुई. इस दौरान कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी खबर सामने आई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली. इसी तरह बीकानेर के नोखा, सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी और सीकर जिले में भी शाम के समय बारिश हुई. गंगापुर सिटी में दोपहर बाद करीब आधे घंटे तक तेज बरसात हुई, जबकि सीकर में तेज धूप के बीच कुछ मिनटों की बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया. झुंझुनूं जिले में भी दोपहर बाद आंधी के साथ बारिश देखने को मिली.

मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा चेतावनी के अनुसार अजमेर, टोंक, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनूं, चूरू, पाली, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़ और राजसमंद समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

वहीं मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि 25 और 26 अप्रैल को प्रदेश के कई हिस्सों में हीटवेव यानी तेज गर्मी का असर भी बना रह सकता है. दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी और दोपहर के समय तेज धूप लोगों को परेशान कर सकती है, जबकि शाम को मौसम बदलने की संभावना बनी रहेगी.

जानकारी के अनुसार, आने वाले दिनों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना भी जताई गई है. इसके असर से प्रदेश के करीब 16 जिलों में आंधी और कहीं-कहीं बारिश देखने को मिल सकती है. इससे मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है.

25 अप्रैल की शाम ने राजस्थान में गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन मौसम का यह बदलता मिजाज आने वाले दिनों में लोगों की परेशानी बढ़ा भी सकता है. मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि तेज हवाओं और मेघगर्जन के समय खुले स्थानों से दूर रहें और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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