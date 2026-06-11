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Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

Rajsamand News:  राजसमंद जिले के दिवेर क्षेत्र स्थित बघाना के फेमत गौरी धाम कुंड में प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. चित्तौड़गढ़ के रहने वाले अर्जुन दमानी की उसकी मंगेतर के सामने कुंड में डूबने से मौत हो गई. 
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jun 11, 2026, 01:43 PM|Updated: Jun 11, 2026, 01:53 PM
Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत
Image Credit: Rajsamand News

Rajsamand News: राजस्थान के राजसमंद जिले के दिवेर क्षेत्र स्थित बघाना के गौरी धाम कुंड में युवक की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया और चंद सेकंडों में खुशियों से भरा पल मातम में बदल गया.

अर्जुन अपनी मंगेतर के संग शादी से पहले यादगार तस्वीरें और वीडियो के लिए के लिए गौरी धाम कुंड गए थे. वहीं, अर्जुन कुंड के किनारे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे. इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वह सीधे गहरे पानी में जा गिरे.

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लड़की मदद के लिए रही चिल्लाती

बताया जा रहा है कि प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक कुंड में गिरा और मंगेतर के सामने डूबकर मौत हो गई. लड़की मदद के लिए चिल्लाती रही लेकिन कोई नहीं आया. इसके चलते चित्तौड़गढ़ निवासी अर्जुन दमानी की मौत हुई.

शादी से पहले प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ. पैर फिसलने से कुंड में गिरने की आशंका जताई जा रही है. सिविल डिफेंस व एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 10 से 15 घंटे बाद शव निकाला गया. युवक का शव के मिलने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है.

प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा

बघाना स्थित प्रसिद्ध गौरी धाम कुंड में चित्तौड़गढ़ निवासी अर्जुन दमानी अपनी मंगेतर और चाचा के साथ घूमने और प्री-वेडिंग फोटोशूट के लिए पहुंचे थे.


फिलहला पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जांच में पता चला है कि पैर फिसलने को हादसा हुआ. हालांकि पुलिस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है.

ये हादसा इतना दर्दनाक है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया है.

वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि गौरी धाम कुंड बेहद गहरा है और यहां आने वाले पर्यटकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे इस तरह को हादसों से बचा जा सकें.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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