/Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

Rajsamand News: राजस्थान के राजसमंद जिले के दिवेर क्षेत्र स्थित बघाना के गौरी धाम कुंड में युवक की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया और चंद सेकंडों में खुशियों से भरा पल मातम में बदल गया.

अर्जुन अपनी मंगेतर के संग शादी से पहले यादगार तस्वीरें और वीडियो के लिए के लिए गौरी धाम कुंड गए थे. वहीं, अर्जुन कुंड के किनारे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे. इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वह सीधे गहरे पानी में जा गिरे.

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लड़की मदद के लिए रही चिल्लाती

बताया जा रहा है कि प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक कुंड में गिरा और मंगेतर के सामने डूबकर मौत हो गई. लड़की मदद के लिए चिल्लाती रही लेकिन कोई नहीं आया. इसके चलते चित्तौड़गढ़ निवासी अर्जुन दमानी की मौत हुई.

शादी से पहले प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ. पैर फिसलने से कुंड में गिरने की आशंका जताई जा रही है. सिविल डिफेंस व एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 10 से 15 घंटे बाद शव निकाला गया. युवक का शव के मिलने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है.

प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा

बघाना स्थित प्रसिद्ध गौरी धाम कुंड में चित्तौड़गढ़ निवासी अर्जुन दमानी अपनी मंगेतर और चाचा के साथ घूमने और प्री-वेडिंग फोटोशूट के लिए पहुंचे थे.



फिलहला पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जांच में पता चला है कि पैर फिसलने को हादसा हुआ. हालांकि पुलिस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है.

ये हादसा इतना दर्दनाक है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया है.

वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि गौरी धाम कुंड बेहद गहरा है और यहां आने वाले पर्यटकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे इस तरह को हादसों से बचा जा सकें.