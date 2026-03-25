राजसमंद के भीम में MLA के बेटे का ‘आतंक’! आधी रात बुलडोजर से कई घरों को किया जमींदोज

Rajasthan News: भीम क्षेत्र में 4 पक्के मकान जेसीबी से गिराए गए. BJP जिला मंत्री रणजीत सिंह रावत पर केस दर्ज. पीड़िता के अनुसार 10 साल पुराना मकान 8 मार्च रात तोड़ा गया, घरेलू सामान नष्ट हुआ. राजसमंद पुलिस की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं.
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Rajsamand News: राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र में एक विवादित कार्रवाई सामने आई है, जहां चार पक्के मकानों को जेसीबी से तोड़कर जमींदोज कर दिया गया. इस मामले में बीजेपी जिला मंत्री रणजीत सिंह रावत के खिलाफ भीम थाने में केस दर्ज किया गया है. बरतू गांव की रहने वाली एक महिला सहित तीन लोगों की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 324(5), 329(4) और 331(3) के तहत मामला दर्ज किया है. घटना के बाद इलाके में लोगों में आक्रोश है, वहीं राजसमंद पुलिस की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है.
पीड़िता महिला का आरोप है कि 8 मार्च की रात करीब 10 साल पुराने उसके मकान को अचानक जेसीबी से गिरा दिया गया. इस दौरान घर में रखा सारा सामान भी बर्बाद हो गया, जिसमें बेड, अलमारी, वॉशिंग मशीन, कूलर और पंखे जैसी जरूरी चीजें शामिल थीं. महिला ने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के यह कार्रवाई की गई, जिससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक किसी तरह की ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है.
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