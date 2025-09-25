Zee Rajasthan
सेना के जवान की कार से चोरी 10 लाख रुपये बरामद, 500 सीसीटीवी खंगालकर पर्दाफाश

Rajsamand Crime News:राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र से एक बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है. सेना के जवान की कार से चोरी हुए 10 लाख रुपए भीम थाना पुलिस ने मध्यप्रदेश के कड़ियां गांव से बरामद कर लिए हैं.

Published: Sep 25, 2025, 08:28 AM IST | Updated: Sep 25, 2025, 08:28 AM IST

Rajsamand News: राजस्थान के भीम थाना पुलिस ने सेना के एक जवान की कार से 10 लाख रुपये की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए चोरी की पूरी राशि बरामद कर ली है. पुलिस की दबिश के दौरान बदमाश रुपये छोड़कर फरार हो गए. इस मामले में पुलिस ने तीन अभियुक्तों को नामजद किया है. जांच के दौरान भीम थाना पुलिस ने लगभग 500 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मध्यप्रदेश के कड़ियां गांव में सांसी गैंग का पता लगाया.

दबिश के लिए कड़ियां गांव पहुंचने पर पुलिस ने रुपये बरामद किए, हालांकि बदमाश भागने में सफल रहे. रुपये की बरामदगी के बाद फौजी परिवार ने थानाधिकारी भंवरलाल कुमावत का स्वागत किया. पुलिस के अनुसार, ये शातिर बदमाश मुख्य रूप से बैंक, शादी समारोह और मंडियों जैसे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं.

जांच के बाद पुलिस पहुंची मध्यप्रदेश के कड़ियां गांव, जहां उन्हें मिला चौंकाने वाला सुराग. वहां से पता चला कुख्यात सांसी गैंग का, जो बैंक, मंडियों, शादी समारोह और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं. पुलिस की दबिश पड़ते ही बदमाश मौके से फरार हो गए, लेकिन लाखों रुपए मौके पर ही छोड़ गए. थानाधिकारी भंवरलाल कुमावत ने बताया हमारी टीम ने लगातार प्रयास किया और हर सुराग का पीछा किया.

आखिरकार हमें सफलता मिली और चोरी के पूरे 10 लाख रूपये बरामद कर लिए गए हैं. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को नामजद किया है और उनकी तलाश जारी है. चोरी के रुपए वापस मिलने पर जवान के परिजनों ने थानाधिकारी भंवरलाल कुमावत और पुलिस टीम का मिठाई खिलाकर स्वागत किया.

