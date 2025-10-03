फटे पुराने कपड़े पहनाकर फूंक रहे थे रावण, दशानन की दुर्गति देख आक्रोश

Rajsamand News: दशहरे के पावन अवसर पर राजसमंद में रावण दहन का आयोजन उत्साह के साथ हुआ, लेकिन यह कार्यक्रम कई कारणों से विवादों और चर्चाओं में घिर गया. राजसमंद नगर परिषद द्वारा कांकरोली, राजनगर और धोइंदा में आयोजित रावण दहन के दौरान अव्यवस्था, भ्रष्टाचार के आरोप और एक बड़े हादसे का टलना सुर्खियों में रहा.

रावण के पुतले की गुणवत्ता पर व्यापारियों का आक्रोश

इस बार रावण के पुतले की बनावट और गुणवत्ता को लेकर स्थानीय व्यापारियों में जबरदस्त नाराजगी देखी गई. व्यापारियों ने आरोप लगाया कि पुतले में फटे-पुराने कपड़े और घटिया डिजाइन का इस्तेमाल किया गया, जो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है. एक व्यापारी ने कहा, "ऐसे पुतले से समाज में क्या संदेश जाएगा?" इस विरोध के बाद राजनगर में रावण के पुतले को दोबारा तैयार किया गया, लेकिन इस प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार की चर्चाएं जोरों पर रहीं. नगर परिषद आयुक्त ने ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

राजनगर में हादसा टला, सांड के कारण मची अफरातफरी

राजनगर में रावण दहन के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. आयोजन के बीच अचानक एक सांड भीड़ में घुस आया, जिससे अफरातफरी मच गई. लोग सांड से बचने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. इस दौरान एक बैरिकेड गिर गया, जिससे एक बच्चे को मामूली चोट लगी. मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को नियंत्रित किया. इस घटना ने आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए.

ट्रैफिक व्यवस्था रही चरमराई

रावण दहन के दौरान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से अस्त-व्यस्त रही. वाहन चालकों को लंबी कतारों और जाम का सामना करना पड़ा. ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था को संभालने में नाकाम रही, जिससे लोगों में नाराजगी देखी गई. कई वाहन चालकों ने शिकायत की कि समय पर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए.

भ्रष्टाचार की चर्चाएं और प्रशासन की प्रतिक्रिया

रावण दहन के आयोजन में भ्रष्टाचार के आरोपों ने भी इस पर्व की रौनक को फीका कर दिया. स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि पुतले की बनावट से लेकर आयोजन तक में अनियमितताएं बरती गईं. नगर परिषद आयुक्त ने इस मामले में जांच और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है, लेकिन लोगों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी ये केवल खानापूर्ति हो सकती है.

अव्यवस्था ने डाला उत्साह पर पानी

दशहरा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, राजसमंद में इस बार अव्यवस्था और लापरवाही की तस्वीरों के साथ समाप्त हुआ. शहरवासियों में जहां रावण दहन का उत्साह था, वहीं खराब प्रबंधन और भ्रष्टाचार के आरोपों ने इस पर्व की चमक को कम कर दिया. अब देखना होगा कि नगर परिषद इन कमियों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाती है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं.

