राजसमंद में फटे पुराने कपड़े पहने खड़ा था रावण, विरोध के बाद साफ कपड़े पहनाए

Rajsamand News : राजसमंद में दशहरे से पहले रावण के पुतले को पहनाए गए फटे-पुराने कपड़े विवाद का कारण बन गए. राजनगर में व्यापारियों ने इस मामले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया और रावण के पुतले को इस तरह अपमानजनक रूप में सजाने पर नाराज़गी जताई.

जी मीडिया पर खबर के बाद राजसमंद नगर परिषद हरकत में आई और आयुक्त ब्रजेश राय ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पुतले को दोबारा नए सिरे से तैयार करवाया. अब रावण को नए और साफ-सुथरे कपड़े पहनाए गए हैं. जिससे व्यापारियों में संतोष देखा गया.

आपको बता दें कि राजसमंद के कांकरोली में 51 फीट, जबकि धोइंदा और राजनगर में 35-35 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा. इन सभी आयोजनों की ज़िम्मेदारी राजसमंद नगर परिषद के पास है. नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय ने साफ कर दिया है कि ठेकेदार की लापरवाही पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये ही नहीं नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय ने ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई की भी बात कही है. कि आखिर कैसे पुतले के निर्माण इन मूलभूत बातों का ध्यान नहीं रखा गया. आपको बता दें कि रावण के पुतले को तैयार करने के लिए पुतले के ढांचे पर कपड़ा या कागज चढ़ाया जाता है. बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में राजसमंद में भी रावण दहन होगा कांकरोली में 51 फीट, जबकि धोइंदा और राजनगर में 35-35 फीट ऊंचे रावण तैयार है.

ये कपड़ा या कागज नया और साफ रखा जाता है, फिर गोंद या धागें से इसे ढांचे पर बांध कर रगीन कागज या पेंट से सजा दिया जाता है. जिसके बाद रावण के मुंह ढांचे पर लगाया जाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajsamand News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-