विद्युत लाइन की चपेट में आई दो महिलाएं, हादसे में एक की मौत

Rajsamand Accident: राजस्थान के राजसमंद जिले में आमेट तहसील के राचेटी ग्राम पंचायत स्थित चावंड खेड़ा गांव से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. आपको बता दें कि बकरियां चराने गई दो महिलाएं झूलती हुई विद्युत लाइन की चपेट में आ गईं.

हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है. घायल महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है.

मृतक महिला के परिजनों ने शव को उठाने से इनकार कर दिया है. उनका कहना है कि जब तक विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते और जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा.

