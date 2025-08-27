Zee Rajasthan
विद्युत लाइन की चपेट में आई दो महिलाएं, हादसे में एक की मौत

Rajsamand Accident: राजसमंद जिले में आमेट तहसील के राचेटी ग्राम पंचायत स्थित चावंड खेड़ा गांव में बकरियां चराने गई दो महिलाएं झूलती हुई विद्युत लाइन की चपेट में आ गईं.

Published: Aug 27, 2025, 16:44 IST | Updated: Aug 27, 2025, 16:44 IST

विद्युत लाइन की चपेट में आई दो महिलाएं, हादसे में एक की मौत

Rajsamand Accident: राजस्थान के राजसमंद जिले में आमेट तहसील के राचेटी ग्राम पंचायत स्थित चावंड खेड़ा गांव से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. आपको बता दें कि बकरियां चराने गई दो महिलाएं झूलती हुई विद्युत लाइन की चपेट में आ गईं.

हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है. घायल महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है.

मृतक महिला के परिजनों ने शव को उठाने से इनकार कर दिया है. उनका कहना है कि जब तक विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते और जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा.

राजसमंद की नाथद्वारा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. बता दें कि थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है.

5000 रुपये के इनामी बदमाश और 9 साल से फरार चल रहे वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है. वहीं इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद नाथद्वारा थाना पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने इन्हें न्यायिक अभीरक्षा में भेज दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंRajsamand Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

