चंबल नदी में नजरें गड़ाए बैठे थे यमराज ! डुबकी लगाते ही युवक को लेकर हुए विदा

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में खंडार क्षेत्र में राजस्थान-मध्यप्रदेश की सीमा पर बहने वाली चंबल नदी स्थित रामेश्वर धाम त्रिवेणी संगम पर पितृ पक्ष अमावस्या के अवसर पर आज स्नान करने पहुंचे एक युवक की डूबने से मौत हो गई. गोठड़ा गांव निवासी 25 वर्षीय मनोज जाट स्नान के दौरान नदी के तेज बहाव में बह गया.

जानकारी के मुताबिक, युवक अपने पिता के साथ पितृ पक्ष पर स्नान करने आया था. त्रिवेणी संगम पर स्नान करते समय उसका अचानक पैर फिसल गया और देखते ही देखते वो तेज धारा में बह गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. घटना की सूचना पर खंडार पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया.

प्रशासन ने हादसे के बाद एहतियातन त्रिवेणी संगम पर स्नान पर रोक लगा दी है. SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया. गोताखोरों की मदद से करीब 5 से 6 घंटे तक सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला. SDRF टीम का कहना है कि नदी की गहराई और तेज बहाव के कारण तलाश में काफी दिक्कतें आ रही हैं.

वहीं अंधेरा होने के कारण सर्च अभियान बंद कर दिया. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की है. फिलहाल SDRF टीम युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंधेरा होने के चलते रोक दिया है. सोमवार सुबह फिर से युवक की तलाश में सर्च अभियान चलाया जाएगा.