दौलतपुरा में दर्दनाक हादसा, स्कूल बस की चपेट में आया 5 वर्षीय मासूम, मौके पर ही मौत

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखंड क्षेत्र में स्थित दौलतपुरा गांव में निजी स्कूल बस की चपेट में आने से 5 वर्षीय मासूम आजाद की मौत हो गई. इस हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है. घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश फैल गया है.

घटना कैसे हुई?

मृतक आजाद पुत्र हनुमान मीना अपने घर से महज 200 मीटर दूर खेतों में अपने बड़े भाई के साथ शौच करने गया था. इसी दौरान नेशनल हाईवे से जुड़ी कटार गांव की लिंक सड़क पर तेज रफ्तार से आ रही एक निजी स्कूल बस ने बच्चे को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि मासूम बच्चा मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठा.

परिवार और गांव में मातम

घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. छोटे से मासूम की अकाल मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस की कार्रवाई

बहरावंडा खुर्द पुलिस चौकी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बहरावंडा खुर्द ले जाया गया. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. चौकी प्रभारी धर्मपाल सिंह ने बताया कि बस को मौके से जब्त कर लिया गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि बस कितनी तेज गति से चल रही थी और ड्राइवर ने नियमों का पालन किया या नहीं.

ग्रामीणों की मांग

हादसे के बाद ग्रामीणों ने निजी स्कूल बसों की अनियंत्रित गति और लापरवाही पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि कई स्कूल संचालक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ओवरलोडिंग कर बसें चलवा रहे हैं और अनट्रेंड ड्राइवरों को बस सौंप रहे हैं. इससे बच्चों की जान लगातार खतरे में पड़ रही है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में चल रही सभी निजी स्कूल बसों की गहन जांच की जाए. साथ ही बस ड्राइवरों के लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और ओवरलोडिंग की जांच सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसे दोबारा न हों.

परिजनों का दर्द

परिवार अभी भी सदमे में है. पांच साल के मासूम की मौत ने पूरे घर को सूना कर दिया है. परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और दोषी बस ड्राइवर पर सख्त कार्रवाई की अपील कर रहे हैं.यह घटना एक बार फिर सवाल उठाती है कि स्कूल जाने वाले छोटे-छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि निजी स्कूल बसों पर सख्त निगरानी और नियमित चेकिंग जरूरी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-