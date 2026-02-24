सवाई माधोपुर में ACB की ताबड़तोड़ कार्रवाई! दो दिन में दो अधिकारी रिश्वत लेते ट्रैप

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले में एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगातार आज दूसरे दिन भी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया.
Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगातार आज दूसरे दिन भी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया. सोमवार को जहां सवाई माधोपुर एसीबी ने जिले के गंगापुरसिटी में 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते बीसीएमएचओ बत्तीलाल मीणा को ट्रैप किया था.
वहीं आज मंगलवार को ACB जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर इकाई द्वारा सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर कार्रवाई करते हुए ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाई माधोपुर अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबंधक सवाई माधोपुर जगदीश प्रसाद मीणा को 1 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है.
जानकारी के मुताबिक, ACB नगर-प्रथम, जयपुर इकाई को एक शिकायत इस आशय की मिली थी कि ब्लॉक विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा द्वारा परिवादी और उसके दो साथियों को उनकी बीपीएम की नौकरी से कार्यमुक्त नहीं करने और पेंडिंग यात्रा भत्ता व अन्य बिलों को पास करने की एवज में तीनों से 1 लाख रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा है और दोनो साथियों की रिश्वती राशि भी परिवादी को ही इकठ्ठा करके लाकर देने के लिए दबाव बना रहा है.
शिकायत मिलने पर जयपुर ACB के उप महानिरीक्षक पुलिस द्वितीय आनंद शर्मा के सुपरविज़न में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ACB जयपुर नगर-प्रथम भूपेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में उक्त शिकायत का सत्यापन सही पाए जाने पर आज मय टीम के साथ ट्रैप की कार्रवाई करते हुए ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाई माधोपुर एंव अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबंधक सवाई माधोपुर जगदीश प्रसाद मीणा को परिवादी से 1 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है.
ACB के अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीज़न में एवं ACB के महानिरीक्षक पुलिस सतेंद्र कुमार के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है. ACB द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा.
जयपुर ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि आरोपी के सवाई माधोपुर स्थित सरकारी आवास पर टोंक ACB एंव कोटा स्थित निजी आवास पर कोटा ACB द्वारा छापेमार कार्रवाई की जा रही है, उनका कहना है कि दोनों ही जगहों ACB अधिकारी सर्च में जुटी हुई है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं. बड़ी बात ये है कि सोमवार को ही जिले में ACB ने बीसीएमएचओ को ट्रैप किया था.
बावजूद इसके अधिकारियों में ACB का कोई खौफ नहीं है और आज ब्लॉक विकास अधिकारी ने बेझिझक होकर 1 लाख की रिश्वत ले ली, जिसे जयपुर ACB ने रंगे हाथों धर दबोचा. सवाई माधोपुर में लगातार दो दिन में ACB की दो कार्रवाई यह दर्शता है कि किस तरह से शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है और अधिकारी खुले आम पैसे ले रहे हैं. अब देखना यह है कि इन दो कार्रवाईयों के बाद अधिकारी कुछ सबक लेते हैं या ये भ्रष्टाचार के खेल यूं ही चलता रहता है.
