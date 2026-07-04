/कौन है सवाईमाधोपुर के रामसिंह मीणा ? बैंक मैनेजर से बने किसान, कमा रहे लाखों

Sawai Madhopur News : सवाई माधोपुर के गम्भीरा निवासी रामसिंह मीणा ने बैंक मैनेजर की प्रतिष्ठित नौकरी से VRS लेकर खेती-किसानी और बागवानी को अपनाकर एक नई मिसाल पेश की है, आज वे अपनी लगन और मेहनत के दम पर प्रतिवर्ष लाखों रुपये कमा रहे हैं. रामसिंह क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों में शुमार हैं और कृषि के क्षेत्र में नवाचार, जैविक खेती, संवर्धन एवं आधुनिक तकनीकों के माध्यम से खेती करने को लेकर जिला एवं राज्य स्तर पर सम्मानित भी हो चुके हैं.

बैंक से लिया VRS अब कर रहे खेती

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गम्भीरा गांव निवासी रामसिंह मीणा ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1984 में बैंक की नौकरी से अपने करियर की शुरुआत की थी. साल 2018 में उन्होंने दिल्ली में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर पद से वीआरएस ले लिया और गांव लौट आए गांव आकर उन्होंने अपनी 10 बीघा कृषि भूमि पर पूरी तन्मयता के साथ खेती और बागवानी का काम शुरू किया. उन्होंने अपने खेत पर ही अपना आवास बना लिया और पूर्णकालिक रूप से कृषि कार्यों में जुट गए.

सालाना दो से ढाई लाख की कमाई

रामसिंह ने अपने खेत में आम की विभिन्न किस्में जैसे लंगड़ा, चौसा, कलमी, दशहरी, बादामी, स्वर्णरेखा, हापुस और अल्फांजो के करीब 50 पौधे लखनऊ से मंगवाकर लगाए हैं. भले ही अभी ये पौधे छोटे हैं, फिर भी उनसे सालाना दो से ढाई लाख रुपये की आमदनी हो रही है. रामसिंह ने परंपरागत खेती को अलविदा कहकर आधुनिक तकनीकों को अपनाया है, उनका मुख्य उद्देश्य प्रतिदिन आमदनी प्राप्त करना है, इसी सोच के साथ उन्होंने अपने खेत में अमरूद की पिंक ताइवान किस्म के 400 पौधे और वीएनआर एन-70 के 280 पौधों के साथ ही सफेदा और गोला किस्म के अमरूद के पौधे लगाए हैं. इसके अलावा, उन्होंने अनार, पपीता, आंवला, बादाम, नारियल, चीकू, स्टार फ्रूट, नाशपाती, जामुन, बेलपत्र, मौसमी, अंजीर, लीची और माल्टा जैसे फलदार पौधे भी लगाए हैं इन सब से उन्हें अच्छी आय हो रही है रामसिंह के अनुसार, फिलहाल वे प्रतिवर्ष करीब 8 से 10 लाख रुपये कमा रहे हैं और आगामी कुछ वर्षों में यह आय दोगुनी होने की उम्मीद है.

सिर्फ ऑर्गेनिक खेती पर रामसिंह को है भरोसा

रामसिंह अपनी फसलों और बागवानी में रसायनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि केवल जैविक खाद का उपयोग करते हैं, इसके लिए उन्होंने खेत पर वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगा रखा है. और पर्याप्त देशी खाद के लिए पशुपालन भी कर रहे हैं. उनके नवाचारों और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें राज्य सरकार की आत्मा योजना के तहत कैफेटेरिया ए-7 श्रेणी में राज्य स्तरीय कृषक सम्मान से नवाजा गया है, वे कृषि विभाग द्वारा आयोजित कृषक भ्रमण दलों के साथ देश-विदेश जाकर नई तकनीकें सीखते रहते हैं.

रामसिंह का मानना है कि आधुनिक खेती में पानी की खपत कम होती है और जैविक खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है बागवानी के प्रति उनका जुनून इस कदर है कि वे अपने पौधों की देखभाल बच्चों की तरह करते हैं पौधों को फंगस से बचाने के लिए वे चूना और नीला थोथा के लेप का उपयोग करते हैं. रामसिंह का परिवार एक खुशहाल परिवार है उनके बड़े बेटे प्रेम सिंह 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में दिल्ली में एडीएम पद पर तैनात हैं दूसरा बेटा पुष्पेंद्र सिंह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जबकि तीसरा बेटा भूपेंद्र सिंह अपने पिता के साथ कृषि कार्यों में सहयोग करता है. रामसिंह के मुताबिक किसान बाजार की मांग को समझकर नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाएं, तो खेती को आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी बनाया जा सकता है.