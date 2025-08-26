Zee Rajasthan
20 दिन से रोज छाण गांव आ रहा भालू, लोगों की मॉर्निंग-इवनिंग वॉक बंद

Sawaimadhopur News : सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखण्ड क्षेत्र के अधीन छाण गांव में बीते 20 दिनों से भालू का मूवमेंट जारी है. लगातार आबादी में दस्तक देने वाले भालू से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. लेकिन वन विभाग अभी तक भालू को काबू में नहीं कर पाया है.
 

Published: Aug 26, 2025, 12:28 IST | Updated: Aug 26, 2025, 12:28 IST

20 दिन से रोज छाण गांव आ रहा भालू, लोगों की मॉर्निंग-इवनिंग वॉक बंद

Sawaimadhopur News : छाण गांव के लोग पिछले 20 दिनों से भय के साए में जी रहे हैं. जंगल से निकलकर भालू लगातार गांव और खेतों में आ रहा है. सोमवार शाम भालू खेतों में घूमता हुआ नजर आया, जिसे ग्रामीणों ने मिलकर शोर मचाते हुए वापस रणथंभौर अभयारण्य की तरफ खदेड़ दिया.

वहीं मंगलवार रात भालू कस्बे में बने एक होटल तक पहुँच गया. यहां उसने खाद्य सामग्री खाई भालू का मूवनेंट होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया होटल से निकलने के बाद भालू अभयारण्य क्षेत्र की ओर लौट गया. इस घटना से होटल संचालक और कस्बे के लोग भयभीत हो गए.

खग्रामीणों का कहना है कि 20 दिनों से लगातार हो रही इन घटनाओं ने उनकी नींद उड़ा दी है. शाम ढलते ही लोग घरों से बाहर निकलने में डरने लगे हैं. बच्चों और बुजुर्गों को लेकर परिवार सबसे ज्यादा चिंतित हैं. वन विभाग ने गांव में पिंजरा लगाया जरूर है, लेकिन अब तक भालू को पकड़ने में नाकाम रहा है. इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

रणथंभौर अभयारण्य से सटे गांवों में जंगली जानवरों का मूवमेंट आम बात है, लेकिन इतने लंबे समय तक भालू का लगातार गांव में घूमना असामान्य है. ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि भालू को जल्द से जल्द ट्रेंकुलाइज कर आबादी से दूर जंगल में छोड़ा जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके.

