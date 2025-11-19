सवाई माधोपुर में BLO की हार्ट अटैक से मौत, परिजनों ने अधिकारियों पर लगाए बड़े आरोप

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले में खंडार उपखण्ड क्षेत्र के बहरावड़ा खुर्द गांव में आज एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई. बीएलओ की मौत के बाद क्षेत्र में भारी गहमागहमी देखने को मिली.
Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में खंडार उपखण्ड क्षेत्र के बहरावड़ा खुर्द गांव में आज एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई. बीएलओ की मौत के बाद क्षेत्र में भारी गहमागहमी देखने को मिली. मृतक के परिजनों ने एसडीएम और तहसीलदार पर मानसिक दबाव बनाकर काम करने के चलते मौत होने के आरोप लगाए.
घटना को लेकर परिजनों द्वारा बहरावण्डा खुर्द चौकी में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी है. मृतक हरिओम बैरवा के पिता बृजमोहन बैरवा एंव भाइयों ने अधिकारियों पर SIR के काम को लेकर बीएलओ पर भारी दबाव बनाने का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि SIR को लेकर अधिकारियों के दबाव के चलते बीएलओ 6 दिन से मानसिक अवसाद में था.
वह घर पर किसी से ज्यादा बात भी नहीं कर रहा था. आज सुबह बीएलओ हरीओम के पास तहसीलदार का फोन आया और उन्होंने पता नहीं उससे फोन पर ऐसा क्या कहा कि अगले पांच मिनट बाद ही उसे हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई.
मामले को लेकर तहसीलदार जयप्रकाश रोलन का कहना है कि बीएलओ पर मानसिक दबाव बनाने के आरोप निराधार है. हरीओम अच्छा वर्कर था और उसके द्वारा SIR का काम पूरी लगन के साथ किया जा रहा था. आज सुबह SIR को लेकर उच्चाधिकारियों से जो निर्देश मिले थे. वहीं निर्देश उनके द्वारा बीएलओ को दिए गए थे.
बीएलओ को आर्ट अटैक कैसे आ गया यह उनको खुद समझ नहीं आ रहा है. मामले को लेकर परिजनों द्वारा अधिकारियों पर SIR को लेकर दबाव बनाने का आरोप लगाया जा रहा है. वहीं फिलहाल इस मामले पर अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है.
