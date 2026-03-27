रेलवे पुल-ट्रैक पर रील बनाकर वायरल करना पड़ा भारी, RPF ने भाई-बहन को गिरफ्तार कर किया केस दर्ज

Railway Track Reel: सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में कई युवा अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं. आजकल रील बनाना युवाओं के बीच फैशन बन गया है, लेकिन जब यह रेलवे ट्रैक या पुल जैसी खतरनाक जगहों पर किया जाता है तो यह न सिर्फ कानून का उल्लंघन बन जाता है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है. हाल ही में राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में ऐसी ही एक घटना ने रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) को सक्रिय कर दिया. जहां एक भाई-बहन ने मलारना रेलवे स्टेशन के पास बनास नदी के रेलवे पुल पर ट्रैक पर खड़े होकर रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस घटना ने एक बार फिर रेलवे क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश और वीडियो शूटिंग के खतरों को उजागर कर दिया है.



27 मार्च 2027 को सवाई माधोपुर में यह घटना सामने आई. पीलवा गांव के निवासी भाई-बहन दिलखुश मीणा और संजू मीणा ने मलारना रेलवे स्टेशन के निकट बनास नदी पर बने रेलवे पुल पर ट्रैक पर खड़े होकर सोशल मीडिया रील बनाई. वीडियो में दोनों भाई-बहन ट्रैक पर नाचते-गाते और पोज देते दिखाई दिए, जो जल्दी ही वायरल हो गया. रेलवे ट्रैक पर इस तरह की गतिविधि न सिर्फ रेल यातायात को प्रभावित कर सकती है बल्कि ट्रेन की तेज रफ्तार से टकराव का खतरा भी पैदा करती है. आरपीएफ सवाई माधोपुर ने इस वायरल रील को गंभीरता से लिया और तुरंत जांच शुरू कर दी. जांच टीम ने वीडियो की लोकेशन और चेहरों की पहचान कर दोनों आरोपियों को ट्रेस किया.



रेल सुरक्षा बल की त्वरित कार्रवाई

रेल सुरक्षा बल सवाई माधोपुर की टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों भाई-बहन को गिरफ्तार कर लिया. दिलखुश मीणा और संजू मीणा को पूछताछ के बाद रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत मामला दर्ज किया गया. इस धारा के अंतर्गत रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश, ट्रैक पार करना, पुलों पर खड़े होकर फोटो या वीडियो बनाना दंडनीय अपराध माना जाता है. आरपीएफ ने वैधानिक कार्रवाई पूरी की और दोनों को कोर्ट में पेश किया. आरपीएफ के अनुसार, ऐसी गतिविधियां न केवल नियमों का उल्लंघन हैं बल्कि रेलवे सुरक्षा को भी चुनौती देती हैं. सवाई माधोपुर आरपीएफ के अधिकारी ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर चलना, ट्रैक पार करना या पुलों पर खड़े होकर कोई भी न्यूसेंस गतिविधि करना पूरी तरह प्रतिबंधित है.

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रेलवे कानून और सुरक्षा नियमों का महत्व

भारतीय रेल अधिनियम के तहत रेलवे ट्रैक या पुल पर अनधिकृत रूप से जाना, फोटो-वीडियो शूट करना या रील बनाना गंभीर अपराध है. धारा 147 के अलावा अन्य धाराएं भी लागू हो सकती हैं, जिसमें जुर्माना और जेल की सजा दोनों का प्रावधान है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये नियम सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि यात्रियों और आमजन की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं. ट्रेन की स्पीड 100-130 किमी प्रति घंटा तक होती है, जिससे ट्रैक पर खड़े व्यक्ति को बचने का समय नहीं मिलता. कई बार छोटी-छोटी गलतियां बड़े हादसों का कारण बन जाती हैं. सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने की चाहत में युवा इन नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका नतीजा कानूनी कार्रवाई और जान का खतरा दोनों हो सकता है.



रेलवे ट्रैक पर रील बनाना सिर्फ कानूनी अपराध नहीं बल्कि जानलेवा भी है. ट्रेन अचानक आ सकती है, ट्रैक slippery हो सकता है और पुल की ऊंचाई से गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है. सवाई माधोपुर जैसे क्षेत्र में बनास नदी का पुल ऊंचाई पर है, जहां तेज हवा और पानी का बहाव भी जोखिम बढ़ाता है. पिछले कुछ वर्षों में देशभर में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां रील बनाने वाले युवा ट्रेन की चपेट में आ गए या दुर्घटना का शिकार हुए. आरपीएफ के आंकड़ों के अनुसार, रेलवे परिसर में अनधिकृत गतिविधियों से हर साल कई दुर्घटनाएं होती हैं. इसलिए रेलवे ट्रैक को सिर्फ ट्रेनों के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है. सोशल मीडिया की एक पल की प्रसिद्धि के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी दांव पर लगाना बिल्कुल गलत है.



रेल सुरक्षा बल सवाई माधोपुर समय-समय पर रेलवे स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाता है. इन अभियानों में पोस्टर, बैनर, माइकिंग और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रेलवे नियमों के बारे में बताया जाता है. स्कूलों, कॉलेजों और गांवों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि युवा पीढ़ी को इस खतरे के बारे में जागरूक किया जा सके. सवाई माधोपुर आरपीएफ ने इस घटना के बाद भी आसपास के गांवों में विशेष अभियान शुरू किया है. इसमें स्थानीय लोगों को रेलवे ट्रैक, पुल और प्रतिबंधित जगहों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है. आरपीएफ का मानना है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है जो ऐसे अनधिकृत प्रवेश को रोक सकता है.



जनता से अपील

रेल सुरक्षा बल सवाई माधोपुर ने आमजन से खास अपील की है कि वे रेलवे ट्रैक, पुलों और प्रतिबंधित स्थानों पर कभी न जाएं. सोशल मीडिया पर रील या वीडियो बनाने के लिए ऐसी जगहों का चुनाव न करें क्योंकि यह न सिर्फ कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है. अगर कोई व्यक्ति ऐसी गतिविधि करते हुए दिखाई दे तो तुरंत आरपीएफ या रेलवे हेल्पलाइन पर सूचना दें. अपनी और परिवार की सुरक्षा सबसे ऊपर रखें. रेलवे नियमों का पालन करें और दूसरों को भी जागरूक करें. याद रखें, एक गलती पूरे परिवार को सदमे में डाल सकती है.

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