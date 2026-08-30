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1 सितंबर से बदल जाएंगे भैंस के दूध और घी के रेट, खरीदने से पहले जान लें नई कीमतें

Sawai Madhopur News: चौथ का बरवाड़ा में दूध विक्रेताओं और किसानों की बैठक में भैंस के दूध का नया भाव तय किया गया. 1 सितंबर 2026 से दूध 80 रुपए प्रति लीटर मिलेगा. वहीं भैंस के घी का भाव 1500 रुपए प्रति किलो रखने पर सहमति बनी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Abhinav Agarwal
Published:Aug 30, 2026, 12:10 PM IST | Updated:Aug 30, 2026, 12:10 PM IST
1 सितंबर से बदल जाएंगे भैंस के दूध और घी के रेट, खरीदने से पहले जान लें नई कीमतें
Image Credit: दूध विक्रेताओं और किसानों की बैठक में भैंस के दूध का नया भाव तय किया गया

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में रविवार को दूध देने वाले किसानों और दूध विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गई. बैठक शिव मंदिर पार्क में हुई, जिसमें बड़ी संख्या में दूध उत्पादक किसान और विक्रेता शामिल हुए. इस दौरान महंगाई के बढ़ते असर और पशुपालन पर बढ़ रहे खर्च को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.

दूध के नए भाव पर सर्वसम्मति से फैसला

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बैठक में दूध की कीमत को लेकर सभी विक्रेताओं ने आपसी सहमति से निर्णय लिया. दूध विक्रेताओं की कार्यकारिणी का गठन करने के बाद 1 सितंबर 2026 से भैंस के दूध का भाव 80 रुपए प्रति लीटर निर्धारित करने पर सहमति बनी. यानी सितंबर की शुरुआत से ग्राहकों को भैंस का दूध नए निर्धारित भाव पर मिलेगा.

दूध विक्रेताओं के अनुसार पशुपालन की लागत लगातार बढ़ रही है. पशुओं के लिए आहार, चारा और अन्य जरूरी खर्च पहले की तुलना में अधिक हो गए हैं. ऐसे में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए दूध के भाव में बदलाव करना जरूरी हो गया था.

भैंस के घी का भाव 1500 रुपए किलो

बैठक में केवल दूध की कीमत पर ही चर्चा नहीं हुई, बल्कि भैंस के घी के भाव को लेकर भी निर्णय लिया गया. सर्वसम्मति से भैंस के घी की कीमत 1500 रुपए प्रति किलो रखने पर सहमति बनी. दूध विक्रेताओं ने लागत और बढ़ते खर्च को ध्यान में रखते हुए नए भाव तय किए हैं.

गुणवत्ता और आपसी समन्वय पर भी चर्चा

बैठक के दौरान दूध की गुणवत्ता बनाए रखने को लेकर भी चर्चा हुई. विक्रेताओं के बीच बेहतर तालमेल और आपसी समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया, ताकि दूध की बिक्री से जुड़ी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे.

दूध विक्रेताओं का कहना है कि पशुपालन में चारा और पशु आहार के साथ अन्य खर्च भी लगातार बढ़ रहे हैं. इन बढ़ती लागतों का असर दूध उत्पादन पर पड़ रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए दूध की नई कीमत निर्धारित करने का फैसला लिया गया है.

कार्यकारिणी के गठन के बाद लिया गया निर्णय

बैठक में पहले दूध विक्रेताओं की कार्यकारिणी का गठन किया गया. इसके बाद दूध के नए भाव पर चर्चा हुई और सभी की सहमति से 1 सितंबर 2026 से भैंस के दूध की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर तय की गई. वहीं भैंस के घी का भाव 1500 रुपए प्रति किलो रखने का निर्णय हुआ.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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