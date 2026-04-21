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कूनो नेशनल पार्क के चीतों को रास आ रहा राजस्थान का रणथंभौर, रिहायशी इलाकों में मूवमेंट देख हड़कंप

Cheetah KP2 Ranthambore: रणथंभौर के पास हड़कंप मच गया है. मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर चीता KP2 अब राजस्थान में रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है.

Edited byAnsh RajReported byArvind singh
Published: Apr 21, 2026, 11:02 AM|Updated: Apr 21, 2026, 11:02 AM
कूनो नेशनल पार्क के चीतों को रास आ रहा राजस्थान का रणथंभौर, रिहायशी इलाकों में मूवमेंट देख हड़कंप
Image Credit:

Cheetahs Spotted Near Ranthambore: सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की श्याम वाटिका जीनापुर एंव हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब कूनो के जंगलों से निकलकर रणथंभौर पहुंचा चीता KP2 कॉलोनी के रिहायसी इलाके में दिखाई दिया. चीता के आबादी क्षेत्र में आने से पूरे इलाके में डर और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय निवासियों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची.


वन विभाग की टीम फिलहाल चीते की ट्रैकिंग में जुटी हुई है. विशेषज्ञों और रेस्क्यू स्टाफ की मदद से लगातार इलाके की घेराबंदी की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की जनहानि से बचा जा सके. टीम ड्रोन कैमरों और आधुनिक उपकरणों की सहायता से चीते की लोकेशन पर नजर बनाए हुए है. वन विभाग के अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है. चीते को सुरक्षित पकड़ना और उसे उसके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ना.

रिहायशी इलाके में होने के कारण स्थिति और भी संवेदनशील हो गई है, क्योंकि यहां लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है. वन प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घरों में ही रहें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें. साथ ही, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं.


यह घटना एक बार फिर मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते टकराव को उजागर करती है. अब देखना होगा कि वन विभाग की टीम इस चुनौती का सामना किस तरह करती है और चीते को सुरक्षित बचाने में कितनी सफल होती है.


गौरतलब है कि कूनो से निकलकर रणथंभौर पहुँचे चीते KP2 का मूवमेंट पहले रणथंभौर के जोन नम्बर 9 में था ,लेकिन सम्भवयता चीता बाघ-बाघिन एंव पैंथर के दबाव के चलते जोन नम्बर 9 से निकलकर जिला मुख्यालय के रिहायसी इलाके में पहुंच गया ,फिलहाल चीते का मूवमेंट श्याम वाटिका एंव जीनापुर के बीच खेतो में बना हुवा है और वन विभाग की टीम लगातार चीते की मॉनिटरिंग में जुटी हुई है .

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